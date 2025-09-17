Филиппин, Исроилро дар феҳристи интизорӣ қарор дод / Қатъи харидҳои таслиҳотии ҷадид дар пайи ҷиноёт дар Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) - АБНА - Жилберто Теодоро, вазири дифои Филиппин, дар парлумони ин кишвар эълом кард: "Кишвараш хариди сомонҳои таслиҳотии ҷадид аз «Исроил»-ро мутаваққиф хоҳад кард ва танҳо ба иҷрои қарордодҳои қаблӣ иктифо мекунад."
Ин тасмим дар пайи фишорҳои сиёсии дохилӣ ба далели ҷанги Ғазза ва гароиши давлат ба танаввуъбахшӣ ба манобеъи воридоти дифоӣ иттихоз шудааст.
Филиппин яке аз муштариёни аслии ширкатҳои дифоии исроилӣ аст ва тибқи гузориши муассисаи байналмилалии таҳқиқоти сулҳи Стокголм, байни солҳои 2019 то 2023 дуввумин харидори бузурги таслиҳот дар ҷаҳон будааст.
Ин тасмим нишондиҳандаи тағйире дар сиёсати дифоии Филиппин аст ва ба таъсироти даргириҳои минтақаӣ бар равобити низомӣ ва тиҷорӣ ва ҳамчунин талошҳои Манила барои коҳиши вобастагӣ ишора дорад.
