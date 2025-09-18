Сандерс: «Исроил дар Ғазза наслкушӣ муртакиб шудааст»

Бино ба гузориши хабаргузории Abna, ба нақл аз расонаи саҳюнистии Times of Israel, «Берни Сандерс», сенатори мустақил ва барҷастаи амрикоӣ таҷовузи ишғолгарони саҳюнистӣ алайҳи мардуми мазлум дар Ғаззаро «наслкушӣ»-и фаластиниён тавсиф кард.
Бар асоси эъломи ин расона, Сандерс дар баёнияе пас аз ироаи омори талафоти ҷанги тамомиёри саҳюнистҳо алайҳи мардуми мазлум дар Ғазза тасреҳ кард: «Қасд ва ният равшан аст. Натиҷаи иҷтинобнопазир аст: Исроил дар Ғазза наслкушӣ муртакиб шудааст».
Ин сенатори мустақил ва барҷастаи амрикоӣ илова кард: «Бо номгузории иқдомоти Исроил ба унвони наслкушӣ, бояд аз тамоми абзорҳои худ барои дархости оташбаси фаврӣ, афзоиши азими кумакҳои башардӯстона бо тасҳили Созмони Милал ва гомҳои аввалия барои таъмини кишвари Фаластин истифода кунем».
Ин дар ҳолест, ки Комиссияи таҳқиқи Шӯрои Ҳуқуқи Башари Созмони Милали Муттаҳид низ ахиран дар баёнияе ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ дар Ғаззаро «наслкушӣ» тавсиф карда буд.
Your Comment