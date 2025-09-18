Ривояти Лондон аз машваратҳои вазирони хориҷаи тройкаи аврупоӣ ва «Ироқчӣ»

Бино ба гузориши хабаргузории Меҳр, ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, Ивет Купер, вазири хориҷаи ҷадиди Англия, ривояти худ аз машваратҳои имрӯз чаҳоршанбеи вазирони умури хориҷаи 3 кишвари аврупоӣ (тройкаи аврупоии тарафи Эрон дар тавофуқи соли 2015, ки ба ҶиСиПиО-й машҳур аст) ва Сайид Аббос Ироқчӣ, вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эронро матраҳ кард.
Вазири хориҷаи ҷадиди Англия дар ин хусус бидуни ишора ба анҷом надодани тааҳҳудоти тарафи аврупоии ҶиСиПиО-й дар қиболи Эрон иддао кард: "Ман ва ҳамтоёни аврупоиям бо вазири умури хориҷаи Эрон сӯҳбат кардем то нигарониҳои худро дар мавриди барномаи ҳастаии Теҳрон такрор кунем. Мо ба дипломасия мутааҳҳид ҳастем, аммо Эрон гомҳое барои ҷилавгирӣ аз бозгашти таҳримҳо барнадоштааст ва мо ба иқдомоти мушаххас ва назаррас ниёз дорем!"
Гуфтанист, ки Теҳрон ҳамеша тасреҳ кардааст, ки барои музокирае баробар ва бар мабнои эҳтироми мутақобил омодагӣ дорад; аммо Амрико ва ишғолгарони саҳюнистӣ дар моҳҳои гузашта ва дар миёнаи музокироти ғайримустақим миёни Теҳрон ва Вошингтон, бар хилофи тамоми мавозини байналмилалӣ Эронро мавриди таҷовуз қарор доданд.
