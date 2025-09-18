Вазири дифои Чин: «Ҷаҳон дар дуроҳаи сулҳ ва ҷанг қарор гирифтааст»

Бино ба гузориши хабаргузории Abna, ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазираи Қатар, Дунг Ҷун, вазири дифои Чин дар суханронии ифтитоҳии «Маҷмаи амниятии Шиёнгшон» ҳушдор дод, ки сулҳи ҷаҳонӣ бо таҳдидҳо ва чолишҳои ҷадиде рӯбарӯ аст.
Вай таъкид кард: «Бояд ҳушёр бимонем ва бо мантиқи султаҷӯӣ ва сиёсатҳои зӯрмадорона мухолифат кунем».
Вазири дифои Чин афзуд: «Дар хусуси ҷанг, ҷаҳон бори дигар дар баробари як дуроҳаи сарнавиштсоз; сулҳ ва гуфтугӯ ё тақобил қарор гирифтааст».
Вай ҳамчунин хотирнишон кард: «Артиши Чин омода аст бо артишҳои соири кишварҳо барои ҳифзи сулҳи ҷаҳонӣ ҳамкорӣ кунад».
Вазири дифои Чин гуфт: «Барои ҳифозат аз гузаргоҳҳои дарёии ҷаҳон, размоишҳои муштаракеро баргузор мекунем».
