Ибтикори амалии ҷадиди Маскав ва Пекин барои ҳалли мавзӯи ҳастаии Эрон

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, Михаил Улянов, намояндаи Русия дар Ожонси байналмилалии энержии атомӣ дар гуфтугӯ бо шабакаи Ал-Маёдин эълом кард: “Русия ва Чин ба зудӣ ибтикоре муштарак барои ҳалли буҳрони ҳастаии Эрон ироа хоҳанд кард.”
Вай ҳамчунин бо интиқод аз рӯйкарди кишварҳои аврупоӣ афзуд: “Иқдомоти Аврупо рӯйкарди сиёсӣ, талошҳои дипломатӣ ва сатҳи ҳамкорӣ миёни Ожонси байналмилалии энержии атомӣ ва Ҷумҳурии Исломии Эронро заъиф кардааст.”
Василий Небензя, намояндаи Русия дар Созмони Милали Муттаҳид низ дар ҷараёни нишасти Шӯрои Амният таъкид кард: “Кишварҳои имзокунандаи тавофуқи ҳастаии Эрон ҳаққи баргардонидани таҳримҳои Созмони Милал алайҳи Теҳронро надоранд.”
Вай илова кард: “Иқдомоти тройкаи Аврупо барои баргардонидани таҳримҳо алайҳи Эрон мавқеи қонунӣ надорад.”
Намояндаи Русия тасреҳ кард: “Кишварҳои аврупоӣ масири дипломасиро дар қиболи барномаи ҳастаии Эрон рад мекунанд ва бозгашти таҳримҳо алайҳи Эрон машрӯияти қонунӣ надорад.”
Небензя пас аз онки қатъномаи тадовуми лағви таҳримҳои Эрон тасвиб нашуд, таъкид кард: “Русия баргардонидани таҳримҳо алайҳи Эронро маҳкум мекунад.”
Вай тасреҳ кард: “Рафъи таҳримҳо (алайҳи Эрон) танҳо тасмими дуруст аст. Мутааҷҷиб ҳастем, ки Куриёи Ҷанубӣ тасмим гирифта бо рӯйкардҳои мухриби ғарбӣ ҳамсӯй шавад!”
Небензя афзуд: “Бар касе пӯшида нест, ки ҳадафи Англия, Фаронса ва Олмон истифода аз Шӯрои Амният ба унвони аҳраме барои эъмоли фишор бар давлате аст, ки талош мекунад аз манофеи худ дифоъ кунад.”
