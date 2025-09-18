Ал-Ҷазира: Аъзои ғайридоимии Шӯрои Амният хостори оташбаси доимӣ дар Ғазза ҳастанд

Бино ба гузориши хабаргузории Abna, шабакаи Ал-Ҷазираи Қатар эълом кард, ки манобеи огоҳ дар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид эълом карданд, ки 10 кишвари узви ғайридоимии Шӯро хостори баргузории райъдиҳӣ дар бораи пешнависи қатъномае шудаанд, ки бар зарурати барқарории оташбаси доимӣ дар навори Ғазза таъкид дорад.
Ин иқдом пас аз он сурат мегирад, ки Созмони Милали Муттаҳид 5 рӯз пеш низ бо аксарияти қотеъ ба нафъи ташкили кишвари мустақили Фаластин райъ дод.
Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ҷумъаи гузашта (12-уми сентябр) бо тасвиби як қатъномаи таърихӣ аз «Эъломияи Ню-Йорк», ки хоҳони иқдомоти мушаххас ва бозгаштнапазир барои ташкили кишвари мустақили Фаластин аст, ҳимоят кард.
Ин қатънома, ки тавассути Фаронса ва Арабистони Саудӣ ироа шуд, бо 142 раъйи мувофиқ, 10 раъйи мухолиф ва 12 раъйи мумтанеъ ба тасвиб расид.
