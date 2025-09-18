Генерал Мусавӣ: "Эрон дипломатия ва гуфтушунидро беҳтарин роҳи ҳалли мушкилот медонад"

Бино ба гузориши хабаргузории Abna, вазири энержии Русия бо сардори ситоди кулли Қувваҳои Мусаллаҳ, генерал Амир Мусавӣ, мулоқот ва гуфтугӯ кард.
Генерал Мусавӣ дар ибтидо бо таъкид бар ин ки муносиботи ду кишвар, Эрон ва Русия, дар бахшҳои мухталиф дар масири рушд ва тавсеаи хуб қарор дорад, гуфт: "Бо таваҷҷуҳ ба таҳримҳои шадиди Ғарб алайҳи ду кишвар, Эрон ва Русия, зарфиятҳои бисёр зиёде ба вежа дар бахши иқтисодӣ барои артоқои сатҳи ҳамкорӣ вуҷуд дорад, ки метавон бо ташкил ва тавсеаи кумитаҳои муштарак рӯз ба рӯз мавзӯъҳоро дар заминаҳои мухталиф тақвият дод".
Генерал Мусавӣ бо ишора ба мавзеъҳои бисёр хуб ва муҳками Русия дар Созмони Милал ва Ожонси байналмилалии энержии атомӣ дар мавриди ҳамлаи режими саҳюнистӣ ба кишвари Эрон дар ҷанги таҳмилии 12-рӯза афзуд: "Ҷумҳурии Исломии Эрон ба ҷаҳон исбот кард, ки ҳеҷ гоҳ оғозгари ҷанг набудааст ва роҳи дипломатия ва гуфтушунидро беҳтарин роҳ барои ҳалли мушкилот медонад, аммо душмани хабис ва ҷинояткор аз гуфтушунӣ ҳамчун пӯшише барои фиреб истифода кард ва зимни хиёнат ба масири дипломасия, ҷанги таҳмилиро алайҳи Эрон оғоз кард, ки Қувваҳои Мусаллаҳ бо иқтидор ва салобат ҷавоби муҳкам ва дандоншиканеро ба Амрико ва режими саҳюнистӣ доданд".
Сергей Тсивилёв низ зимни ибрози таассуф аз талафи фармондеҳон ва донишмандони эронӣ дар ҳамлаи ноҷавонмардонаи Исроил гуфт: "Комилан бо пешниҳоди шумо дар мавриди тақвият ва тавсеаи комиссионҳои марбута барои артоқои сатҳи ҳамкориҳо дар бахшҳои мухталиф бо таваҷҷуҳ ба шароити ду кишвар мувофиқам ва бояд ду кишвар, Эрон ва Русия, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва дифоии худро ба баландтарин сатҳ бирасонанд".
