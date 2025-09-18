Исломӣ: "Барқарор кардани бозрасӣ ба 'чораҳои вижа' бастагӣ дорад"

Бино ба гузориши хабаргузории Abna, Муҳаммад Исломӣ, муовини раисҷумҳур ва раиси Созмони Энержии Атомии Эрон, дар гуфтугӯи хаттӣ бо расонаи ҷопонӣ бо ишора ба шароити амниятии кунунӣ гуфт: "Ин бори аввал дар таърих аст, ки таъсисоти ҳастаии таҳти муҳофизат мавриди ҳамлаи низомӣ қарор гирифтаанд. Пеш аз он ки бозрасиҳо ба ҳолати маъмулӣ баргарданд, бояд чораҳои вижа андешида шавад".
Исломӣ дар гуфтугӯ бо расонаи «Kyodo News» бо баёни ин ки вазъияти феълии кишвар дар сояи таҳдиди ҳамлаҳои эҳтимолии Исроил «монанди шароити ҷангӣ» аст, афзуд: "Эътимод миёни Эрон ва Ожонс бояд дубора сохта шавад. Таҳдидҳои душманони мо ҳамчунон идома дорад ва ҳеҷ кишваре масоили худро болотар аз соҳибият ва амнияти миллии худ қарор намедиҳад".
Вай бо ишора ба ҳамлаҳои 13-уми июни режими саҳюнистӣ ба Эрон, ки мунҷар ба шаҳодати фармондеҳони низомӣ ва даҳҳо донишманди ҳастаӣ шуд ва ҳамчунин бомбаборони се сайти муҳими Форду, Натанз ва Исфаҳон аз сӯи Амрико, тасреҳ кард: "Парлумони Эрон пас аз ин ҳамлаҳо, қонунеро тасвиб кард, ки ҳамкорӣ бо Ожонсро мутаваққиф кард ва амалан фаъолиятҳои назоратӣ қатъ шуд".
Раиси Созмони Энержии Атомӣ ҳамчунин гуфт, Эрон ва Ожонс пас аз чанд давраи музокира, дар 9-уми сентябр ба тавофуқе барои эҷоди созукорҳои нави муҳофизатӣ дар чаҳорчӯби «шароити пас аз ҷанг» даст ёфтанд.
Ӯ таъкид кард, ки дар ин муддат Эрон бозрасиҳои дохилии маҳдуде, аз ҷумла дар нерӯгоҳи Бушаҳрро аз сар гирифтааст, аммо маҷлис нисбат ба «нуфузи иттилоотӣ», ки метавонад осебпазириҳоро ошкор кунад, ҳамчунон нигарон аст.
Исломӣ бо интиқод аз рафторҳои сиёсии Ғарб алайҳи Эрон гуфт: "Кишварҳои ғарбӣ аз Ожонс барои аҳдофи сиёсии худ истифода мекунанд. Амрико ҳатто Ожонсро таҳдид карда, ки дар сурати пуштибонии аъзо аз қатъномаи маҳкумияти Исроил, буҷети ин ниҳодро коҳиш хоҳад дод".
Вай маҳкум накардани ҳамлаҳои Исроил ва Амрико ба таъсисоти ҳастаии Эрон аз сӯи Ожонс «иштибоҳи нобахшиданӣ» хонд. Дар ҳамин росто, Исломӣ афзуд: "Ин масъала дар таърих сабт хоҳад шуд. Аз оқои Гроссӣ интизор меравад ҳадди ақал эътироф кунад, ки чунин ҳамлаҳо чӣ мушкилоте барои низоми бехатарӣ ва муҳофизати ҳастаӣ эҷод мекунад".
Муовини раисҷумҳур ва раиси Созмони Энержии Атомии Эрон ҳамчунин бо дифоъ аз ҳаққи Эрон барои баҳрабардории сулҳомез аз энергияи ҳастаӣ дар чаҳорчӯби Паймони манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ (NPT) хотирнишон кард: "Уҳдадориҳои марбут ба бозрасӣ танҳо замоне маъно дорад, ки ҳамроҳ бо эҳтиром ба ҳуқуқ бошад".
