Ал-Ҳиндӣ: Кишварҳои исломӣ асири шиорҳои бемуҳтавои зиддисаҳюнистӣ набошанд

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Муҳаммад Ал-Ҳиндӣ, муовини дабири кулли ҷунбиши Ҷиҳоди Исломӣ, дар мақолае дар пойгоҳи хабарии Ал-Ҷазира бо ишора ба мавзеи заъифи нишасти сарони кишварҳои арабӣ ва исломӣ дар хусуси таҳаввулоти минтақа ва таҷовузҳои режими саҳюнистӣ навишт, ки дарки далоили фурӯпошии вокуниши уммати ислом ба ҷиноятҳо пас аз тӯфони Ал-Ақсо, ки байни инфиоли мутлақ ва ҳамдастӣ бо саҳюнистҳо дар навасон буд, метавонад муқаддимаи зарурие барои ғалаба бар буҳрони уммат ва гаравгонгирии сиёсатҳои кишварҳои он аз сӯи давлати Амрико бошад.
Вай таъкид кард, ки набояд дар ин мавзеъҳо ба маҳкумияти лафзӣ басанда кард, то пас аз поёни ин нишастҳо, сиёсатҳои Амрико ба ҳамон шакл боқӣ бимонад.
Ал-Ҳиндӣ афзуд, ки уммати воҳиде, ки аз он сӯҳбат мекунем, шомили 57 кишвари мухталиф аст, ки бархе аз онҳо шоҳиди даргириҳои дохилӣ ҳастанд, ки аз сӯи дигар кишварҳои исломӣ эҷод шуда ва бархе дигар шоҳиди ҷангҳои хориҷӣ мебошанд.
Вай хотирнишон кард, ки бомбборони Доҳа ва таҳаввулоти қабл ва баъд аз он ба манзалаи як ҳушдори ҷадид барои ҳозирон буд ва онҳоро дар баробари озмоиши душвор қарор дод ва собит кард, ки онҳо ё бояд ба самти ҳаракат ба сӯи истиқлоли воқеӣ гом бардоранд ё даргири вобастагии бештар ва таслим шудан дар баробари сиёсатҳои режими саҳюнистӣ ва Амрико шаванд.
Ин узви аршади ҷунбиши Ҷиҳоди Исломӣ таъкид кард, ки ҳамгароӣ бо режими саҳюнистӣ, ки омили тамоми ин ҷиноятҳост, ё идомаи оддисозӣ бо он дар ин шароит, аз пушти ханҷар задан ба Фаластин ва Доҳа аст ва боиси нобудии уммати ислом мешавад. Далели ин сухан ин аст, ки душмани саҳюнистӣ ба суръат ва ҳатто қабл аз инки ҳайатҳои расмии кишварҳо, Доҳаро тарк кунанд, ҷанги заминии бузург алайҳи Ғаззаро оғоз кард, ки нишон аз беэътиноӣ ва беэҳтиромии онҳо алайҳи кишварҳои исломӣ аст.
Ал-Ҳиндӣ дар поён иброз дошт, ки посухи табиӣ ба ин ҳаткҳурмат ва такаббури саҳюнистӣ ва лофзанӣ дар мавриди тарҳи "Исроили бузург", ин аст, ки ҳамаи раҳбарони араб мавзеи худ дар қиболи шарокат ва оддисозии равобит бо душмани саҳюнистиро мавриди бознигарӣ қарор диҳанд, на ин ки асири шиорҳои бемуҳтаво боқӣ монанд.
Your Comment