Катибаҳои Қассом тасвири шаҳиди урдӯнии иҷрокунандаи амалиёти Ал-Карамаро нашр карданд

Ба гузориши хабаргузории ABNA, гурдонҳои Қассом, шохаи низомии Ҳамос тасвире аз шаҳиди урдӯние, ки амалиёти гузаргоҳи марзии Ал-Карама дар марзи Урдун ва Фаластини ишғолиро иҷро кардааст, мунташир карда ва ӯро қаҳрамон ва фарзанди ашъори бовафо ва шуҷоъи Қайсӣ донист.
Дар ин тасвир, илова бар парчамҳои Фаластин ва Урдун, ки ба ҳам гиреҳ хӯрдаанд, ояти шарифи «Вало таҳсабанна-л-лазина қутилу фи сабилиллоҳи амвотан, бал аҳёун инда раббиҳим юрзақун» (Ва ҳаргиз гумон мабар онон ки дар роҳи Худо кушта шудаанд, мурдаанд, балки зиндаанд ва назди Парвардигорашон рӯзӣ мегиранд) низ навишта шудааст.
Шаҳид Ал-Қайсӣ ин ҳафта бо тирандозӣ ба сӯи низомиёни саҳюнистӣ дар гузаргоҳи Ал-Карама, ду низомиро аз пой даровард.
Your Comment