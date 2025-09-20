Венесуэла: Амрико аз мушак ва силоҳҳои ҳастаӣ алайҳи мо истифода кардааст

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз «Ти Ар Ти», Венесуэла эълом кард, ки аз Созмони Милали Муттаҳид хостааст, то дар мавриди ҳамлаҳои Амрико, ки мунҷар ба кушта шудани 14 нафар дар ҳадди ақал 2 қаиқ дар обҳои байналмилалии соҳилҳои ин кишвар шуд, таҳқиқ кунад.
Бар асоси эъломи ин расона, Ториқ Уилям Саб, додситони кулли Венесуэла дар ин бора бо содир кардани баёнияе эълом кард: “Истифода аз мушак ва силоҳҳои ҳастаӣ барои қатли моҳигирони бедифоъ дар як қаиқи кӯчак, ҷиноят алайҳи башарият аст, ки бояд тавассути Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ шавад.”
Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико пештар иддао кард, ки нерӯҳои ин кишвар мустақар дар минтақаи Кариб, бори дигар ба як киштии ҳомили маводи мухаддир юриш бурда ва дар ҷараёни он 3 нафарро куштанд!
Трамп дар паёме дар шабакаи иҷтимоии худ мусаммо ба «Трут Сушиал» навишта буд, ки «ин ҳамлаи мустақими маргбор ба дастури вай дар ҳавзаи истиҳфозии фармондеҳии ҷанубии Амрико анҷом шуд»; минтақае, ки 31 кишварро дар Амрикои ҷанубӣ ва марказӣ ва Кариб дар бар мегирад.
Ин дар ҳолест, ки «Владимир Падрино Лопес», вазири дифои Венесуэла таъкид кард: “Он чӣ Иёлоти Муттаҳида анҷом медиҳад, дар воқеъ ҷанге эълонашуда аст ва ба ҳамин далел лозим аст сатҳи омодагии амалиётии нерӯҳои мусаллаҳи Венесуэла афзоиш ёбад.”
Вай ҳамчунин бо ишора ба таҳаввулоти ахир дар Қатар гуфт: “Нигоҳ кунед ба он чӣ ҳамин ҳоло дар Қатар, ки кишвари муттаҳиди Иёлоти Муттаҳида ва мизбони пойгоҳи низомии Амрико аст, рух додааст.”
