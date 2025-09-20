  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Ҳамлаи Амрико ба севумин қаиқ дар минтақаи Кариб; Трамп: 3 қочоқбар кушта шуданд

20 Сентябр 2025 - 21:19
News ID: 1729155
Source: ABNA
Ҳамлаи Амрико ба севумин қаиқ дар минтақаи Кариб; Трамп: 3 қочоқбар кушта шуданд

Раиси ҷумҳури Амрико аз севумин ҳамлаи нерӯҳои ин кишвар ба як киштӣ дар минтақаи Кариб, ки ба иддаои вай ҳомили маводи мухаддир будааст, хабар дод.

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, иддао кард, ки нерӯҳои ин кишвар мустақар дар минтақаи Кариб, бори дигар ба як киштии ҳомили маводи мухаддир юриш бурда ва дар ҷараёни он се нафарро куштанд.

Трамп дар паёме дар шабакаи иҷтимоии худ мусаммо ба "Трут Сушиал" навишт, ки "ин ҳамлаи мустақими маргбор ба дастури вай дар ҳавзаи истиҳфозии фармондеҳии ҷанубии Амрико анҷом шуд"; минтақае, ки 31 кишвар дар Амрикои ҷанубӣ ва марказӣ ва Карибро дар бар мегирад.

Вай афзуд: "Иттилоот мӯид ин буд, ки киштии мазкур дар ҳоли қочоқи маводи мухаддир ва дар ҳоли интиқоли он дар имтидоди як масири қочоқи шинохташуда барои масмум кардани Амрикост. Дар ин ҳамла се қочоқбари маводи мухаддир ҳозир дар киштӣ, ки дар обҳои байналмилалӣ дар ҳаракат буд, кушта шуданд. Ҳеҷкадом аз нерӯҳои амрикоӣ дар ин ҳамла осеб надиданд."

Your Comment

You are replying to: .
captcha