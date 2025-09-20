Ҳамлаи Амрико ба севумин қаиқ дар минтақаи Кариб; Трамп: 3 қочоқбар кушта шуданд

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, иддао кард, ки нерӯҳои ин кишвар мустақар дар минтақаи Кариб, бори дигар ба як киштии ҳомили маводи мухаддир юриш бурда ва дар ҷараёни он се нафарро куштанд.
Трамп дар паёме дар шабакаи иҷтимоии худ мусаммо ба "Трут Сушиал" навишт, ки "ин ҳамлаи мустақими маргбор ба дастури вай дар ҳавзаи истиҳфозии фармондеҳии ҷанубии Амрико анҷом шуд"; минтақае, ки 31 кишвар дар Амрикои ҷанубӣ ва марказӣ ва Карибро дар бар мегирад.
Вай афзуд: "Иттилоот мӯид ин буд, ки киштии мазкур дар ҳоли қочоқи маводи мухаддир ва дар ҳоли интиқоли он дар имтидоди як масири қочоқи шинохташуда барои масмум кардани Амрикост. Дар ин ҳамла се қочоқбари маводи мухаддир ҳозир дар киштӣ, ки дар обҳои байналмилалӣ дар ҳаракат буд, кушта шуданд. Ҳеҷкадом аз нерӯҳои амрикоӣ дар ин ҳамла осеб надиданд."
