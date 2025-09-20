  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Захмӣ шудани як низомии саҳюнистӣ дар шаҳри Ғазза ба дасти тирандозҳои муқовимат

20 Сентябр 2025 - 21:17
News ID: 1729149
Source: ABNA
Захмӣ шудани як низомии саҳюнистӣ дар шаҳри Ғазза ба дасти тирандозҳои муқовимат

Манбаъҳои саҳюнистӣ аз захмӣ шудани як низомии ин режим ба дасти тирандозҳои муқовимати Фаластин дар шимоли шаҳри Ғазза хабар доданд.

Ба гузориши хабаргузории ABNA, расонаҳои режими саҳюнистӣ аз захмӣ шудани як низомии дигари ин режим дар шимоли шаҳри Ғазза хабар доданд.

Расонаҳои режими саҳюнистӣ эълом карданд, ки чанде аз низомиёни захмӣ шудаи артиши ин режим аз Ғазза бо чархбол ба сарзаминҳои ишғолӣ мунтақил шудаанд.

Ҳамчунин, радиои артиши режими саҳюнистӣ гузориш дод, ки як низомии артиши ин режим аз гурӯҳи 401 субҳи имрӯз бар асари тирандозӣ дар шаҳри Ғазза захмӣ шудааст.

Ин низомии саҳюнистӣ ба дасти тирандозҳои муқовимати Фаластин дар маҳаллаи Шайх Ризвон захмӣ шудааст ва барои табобат ба бемористон мунтақил шудааст ва хонаводаи ӯ аз захмӣ шуданаш огоҳ карда шудаанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha