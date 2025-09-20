Захмӣ шудани як низомии саҳюнистӣ дар шаҳри Ғазза ба дасти тирандозҳои муқовимат

Ба гузориши хабаргузории ABNA, расонаҳои режими саҳюнистӣ аз захмӣ шудани як низомии дигари ин режим дар шимоли шаҳри Ғазза хабар доданд.
Расонаҳои режими саҳюнистӣ эълом карданд, ки чанде аз низомиёни захмӣ шудаи артиши ин режим аз Ғазза бо чархбол ба сарзаминҳои ишғолӣ мунтақил шудаанд.
Ҳамчунин, радиои артиши режими саҳюнистӣ гузориш дод, ки як низомии артиши ин режим аз гурӯҳи 401 субҳи имрӯз бар асари тирандозӣ дар шаҳри Ғазза захмӣ шудааст.
Ин низомии саҳюнистӣ ба дасти тирандозҳои муқовимати Фаластин дар маҳаллаи Шайх Ризвон захмӣ шудааст ва барои табобат ба бемористон мунтақил шудааст ва хонаводаи ӯ аз захмӣ шуданаш огоҳ карда шудаанд.
