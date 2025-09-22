Канада: Вазъият дар Фаластин ваҳшатнок аст; эҳтимоли таъсири таҳримҳо алайҳи Русия

Бино ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, Марк Карнӣ, нахуствазири Канада, имрӯз душанбе дар суханоне эълом кард: "Вазъият дар Фаластин ваҳшатнок ва ошуфта аст. Агар таҳаққуқи сулҳ дар Фаластин муҳаққақ шавад, мумкин аст бахше аз як нерӯи байналмилалии чандҷониба дар ин минтақа бошем."
Нахуствазири Канада изофа кард: "Мо аз талошҳо барои дастрасӣ ба оташбас ва сулҳ дар Украина ҳимоят мекунем. Дар ҳар гуна тавофуқ бо Русия бояд замонатҳои амниятӣ ба Украина ироа шавад."
Марк Карнӣ дар идома бо такрори мавқеъҳои хусуматомези Отава алайҳи Маскав, иддао кард: "Таҳримҳо алайҳи Русия ба вижа дар бахши молӣ, мумкин аст муассир бошад!"
Ин дар ҳолест, ки бисёре аз мақомоти кишварҳо то кунун борҳо таъкид кардаанд, ки таҳримҳо ва эъмоли маҳдудиятҳо алайҳи Русия бефоида буд ва даргириҳо дар Украина бояд аз тариқи гуфтугӯ ҳаллу фасл шаванд.
Дар иртибот бо Фаластин, 4 кишвари Англия, Австралия, Канада ва Португалия рӯзи гузашта эълом карданд, ки расман давлати Фаластинро ба расмият шинохтаанд.
Дафтари нахуствазири Канада (PMO) дар ин иртибот эълом кард: "Тӯли даҳаҳои мутаадовӣ, тааҳҳуди Канада ба [роҳҳалли ду давлатӣ] бар ин интизор устувор буд, ки ин натиҷа дар ниҳоят ба унвони бахше аз як тавофуқи музокирашуда ҳосил шавад."
