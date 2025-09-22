Парчами Фаластин дар 21 шаҳрдории Фаронса барафрошта шуд

Бино ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз хабаргузории Анатолия, дар ҳоле ки Фаронса барои ба расмият шинохтани давлати Фаластин омода мешавад, парчамҳои Фаластин дар 21 шаҳрдории ин кишвар барафрошта шуд.
Тибқи гузоришҳои мунташиршуда дар расонаҳои Фаронса, интизор меравад, ки то соатҳои дигар ин кишвар дар конфронси сатҳи баланди байналмилалӣ таҳти назари Созмони Милал дар мавриди ҳалли масъалаи Фаластин ва иҷрои роҳҳалли маъруф ба ду давлатӣ, тасмими ба расмият шинохтани давлати Фаластинро эълом кунад.
Алирғамми мамнӯъияти Вазорати кишвари Фаронса, дар 21 шаҳрдорӣ аз ҷумла Нант, Эстен ва Сен-Дени, парчами Фаластин бар фарози сохтмонҳо насб шуд.
Your Comment