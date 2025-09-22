Қатар: Ҳамлаи «Исроил» ба Давҳа тамоми тавофуқотро дар минтақа дар хатар мегузорад

Бино ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Ҷазира, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Қатар дар нишасте дар Ню-Йорк гуфт: "Ҳамлаи Исроил ба Давҳа ҳамла ба ҳокимият, миёнҷигарӣ ва сулҳ аст."
Маҷид Ал-Ансорӣ дар идомаи суханрониҳои худ афзуд: "Иҷлоси ахири сарони кишварҳои арабӣ-исломӣ таъкид кард, ки ҳамлаи Исроил ба Давҳа ҳамаи тавофуқотро дар минтақа дар хатар мегузорад."
Ин мақоми аршади қатарӣ тасриҳ кард: "Мо бо Амрико ҳамкории наздик дорем то итминон ҳосил кунем, ки ҳамлаи Исроил ба Давҳа такрор нахоҳад шуд."
Вай бо ишора ба "ноумедӣ аз нотавонии ҷомеаи байналмилалӣ дар анҷоми коре дар бораи даргириҳое, ки ҳамчунон рӯ ба афзоиш ҳастанд", ёдовар шуд: "Қатар ба миёнҷигарӣ ва сулҳ эътиқод дорад ва қарор гирифтани Давҳа дар маърази ҳамлаҳо, аҳамияти нақши миёнҷигаронро собит мекунад. Қатар аз миёнҷигарӣ барои пешбурди сулҳ истифода мекунад."
