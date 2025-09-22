Англия: Таъсиси давлати мустақил ҳаққи зотии мардуми Фаластин аст

Бино ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Ҷазира, вазири умури хориҷаи Англия таъкид кард: "Таъсиси давлати Фаластин ҳаққи зотии мардуми Фаластин аст."
Ивет Купер дар мусоҳибаи ихтисосӣ бо Ал-Ҷазира афзуд: "Роҳҳалли ду давлатӣ танҳо роҳи дастрасӣ ба сулҳ дар минтақа аст. Мо ба зарурати тарвиҷи роҳҳалли ду давлат эътиқод дорем ва ба ҳамин далел аст, ки давлати Фаластинро ба расмият шинохтем."
Вай идома дод: "Он чи дар Ғазза иттифоқ меафтад ваҳшатнок аст ва мо ба оташбаси фаврӣ ва ирсоли кумак ба ин барика ниёз дорем. Мо ба ҳамкорӣ бо соири кишварҳо барои афзоиши фишор бо ҳадафи оташбас дар Ғазза идома медиҳем."
Вазири хориҷаи нави Англия тасриҳ кард: "Мо ба далели нигаронӣ дар бораи нақзи қонунҳои байналмилалӣ, маҳдудиятҳоеро барои содироти аслиҳа ба Исроил эъмол кардаем. Мо афродеро дар давлати Исроил ба далели таҳрик ба хушунат таҳрим кардаем ва ҳамин корро бо Ҳамос низ анҷом хоҳем дод."
Изҳороти вазири хориҷаи Англия дар ҳоле аст, ки Тобиас Элвуд, вазири мушовири давлати Англия дар умури Ховари Миёна ҳам гуфтааст: "Роҳҳалли ду давлатӣ барои дастрасӣ ба сулҳ ва амният барои исроилиҳо ва фаластиниҳо зарурӣ аст ва акнун замони ба расмият шинохтани давлати Фаластин фаро расидааст."
