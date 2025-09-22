Люксембург: Он чи акнун дар Ғазза иттифоқ меафтад нақзи қонунҳои байналмилалӣ аст

Бино ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, нахуствазири Люксембург дар суханоне аз идомаи ҷиноятҳои ишғолгарон алайҳи мардуми мазлуми Ғазза интиқод кард.
Ба гузориши Си-эн-эн, Люк Фриден, нахуствазири Люксембург дар ин хусус гуфт: "Он чи акнун дар Ғазза иттифоқ меафтад нақзи қонунҳои байналмилалии башардӯстона аст. Танҳо роҳи пеш рӯ, итминон аз ин аст, ки акнун роҳҳалли ду давлатӣ фурсате барои таҳаққуқ дошта бошад."
Люк Фриден дар идома афзуд: "Ба расмият шинохтани давлати Фаластин тавассути мо, хусумат бо Исроил нест, балки мухолифат бо Нетаняҳу аст."
4 кишвари Англия, Австралия, Канада ва Португалия рӯзи гузашта эълом карданд, ки расман давлати Фаластинро ба расмият шинохтаанд.
Дар баёнияи содира аз сӯи нахуствазир ва вазири умури хориҷаи Австралия дар ин хусус омадааст: "Австралия ормонҳои машруъ ва дербози мардуми Фаластин барои доштани кишвари мустақилро ба расмият мешиносад. Иқдоми имрӯз барои ба расмият шинохтан, нишондиҳандаи тааҳҳуди дербози Австралия ба роҳҳалли (маъруф ба) ду давлатӣ аст, ки ҳамвора танҳо роҳ барои сулҳ ва амнияти пойдор аст."
Дафтари нахуствазири Канада (PMO) дар ин иртибот эълом кард: "Тӯли даҳаҳои мутаадовӣ, тааҳҳуди Канада ба [роҳҳалли ду давлатӣ] бар ин интизор устувор буд, ки ин натиҷа дар ниҳоят ба унвони бахше аз як тавофуқи музокирашуда ҳосил шавад."
Кейр Стармер, нахуствазири Англия ҳам дар ин хусус эълом кард: "Имрӯз мо давлати Фаластинро ба расмият шинохтем то умеди сулҳро зинда кунем."
