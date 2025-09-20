Русия: Механизми "снэпбэк" алайҳи Эрон дорои хусусияти ғайриқонунӣ аст

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Русия борҳо бар ғайриқонунӣ будани иқдомоти кишварҳои аврупоӣ барои баргардонидани таҳримҳои золимона алайҳи Эрон дар чаҳорчӯби иддаои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид таъкид кардааст.
Имрӯз, шанбе, Вазорати корҳои хориҷии Русия бо ишора ба изҳороте эълом кард: “Ҷониби Русия борҳо ба хусусияти иғвоангез ва ғайриқонунии иқдомоти кишварҳои аврупоии ширкаткунанда дар Барномаи ҷомеи иқдоми муштарак (БҶИМ) ва раёсати Куриёи Ҷанубӣ бар Шӯрои Амнияти Созмони Милал, ки таҳти нуфузи онҳост, ишора кардааст.”
Вазорати корҳои хориҷии Русия хотирнишон кард, ки ин раъй, ғайриқонунӣ будани талошҳо барои "снэпбэк" ва радди масири сиёсӣ бо ҳадафи эъмоли фишор бар Эронро тасдиқ мекунад.
Вазорати корҳои хориҷии Русия дар поён тасреҳ кард: “Маскав бар зарурати идомаи гуфтугӯҳои созанда бо Эрон таъкид мекунад ва бар эҳтиром ба меъёрҳои байналмилалӣ ва тааҳҳудоти қонунӣ дар равобит бо Ҷумҳурии Исломии Эрон исрор дорад.”
Гуфтанист, ки рӯзи ҷумъа Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид тарҳи қатъномае барои лағви доимии таҳримҳои Эронро ба раъй гузошт, аммо ин тарҳ натавонист пуштибонии лозимро ба даст орад.
Русия, Чин, Покистон ва Алҷазоир аз ҷумлаи кишварҳое буданд, ки ба ин тарҳ раъйи мусбат доданд.
Ин ҷаласа пас аз он баргузор шуд, ки се кишвари аврупоӣ – Британияи Кабир, Фаронса ва Олмон – рӯзи 28-уми авгус (6-уми шаҳривар) раванди 30-рӯзаро барои баргардонидани таҳримҳои Созмони Милали Муттаҳид оғоз карданд.
Тройкаи аврупоӣ иддао карданд, ки Теҳрон ба тааҳҳудоти тавофуқи ҳастаии соли 2015, ки бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз дастёбии Эрон ба силоҳи ҳастаӣ баста шуда буд, пойбанд набудааст; иддаое, ки мақомоти эронӣ ҳамеша онро рад кардаанд.
