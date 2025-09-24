Мудири Созмони Ҷаҳонии Беҳдошт: Зӯроварӣ, ҷони кӯдакон ва беморонро дар Ғазза таҳдид мекунад

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) - Абна, Тедрос Аданом, мудири Созмони Ҷаҳонии Беҳдошт, эълом кард, ки ташдиди хушунатҳо дар атрофи ду бемористони «Ар-Рантисӣ» ва «Ал-Уюн» дар навори Ғазза, беморон ва кормандони дармонро маҷбур ба тарки маҳал кардааст.
Вай бо ибрози нигаронӣ аз вахомати авзои инсонӣ ва беҳдоштӣ дар Ғазза, таъкид кард, ки хатарҳо барои ғайринизомиён рӯ ба афзоиш аст ва бояд аз марокизи дармонӣ муҳофизат шавад, то хадамоти пизишкии поя идома ёбад.
Аданом хотирнишон кард, ки бемористони Ар-Рантисӣ танҳо маркази тахассусии кӯдакон дар Ғазза буда ва бемористони Ал-Уюн низ танҳо маркази дармонии вижаи бемориҳои чашмӣ дар ин минтақа маҳсуб мешудааст.
Вай ҳушдор дод, ки идомаи хушунатҳо ва баста мондани марокизи дармонӣ дар шароите, ки садҳо ҳазор нафар дар Ғазза ҳузур доранд, метавонад ба ҷонбохтани шумури бештаре аз мардум мунҷар шавад.
Мудири Созмони Ҷаҳонии Беҳдошт хостори ёфтани роҳҳалҳои фаврӣ барои муҳофизат аз ғайринизомиён ва тазмини идомаи хадамоти дармонӣ шуд.
Вазорати беҳдошти Ғазза низ пештар эълом карда буд, ки бемористонҳои Ар-Рантисӣ ва Ал-Уюн ба далели ҳамлаҳои мукаррари Исроил ба атрофи онҳо, аз хидмат хориҷ шудаанд. Ҳамчунин маркази дармонии имдоди пизишкӣ дар шаҳри Ғазза низ ба таври комил тахриб шудааст.
Дар ин баёния омадааст, ки "ишғолгарон ба таври умдӣ ва систематик зерсохтҳои хадамоти дармонӣ дар устони Ғаззаро ҳадаф қарор медиҳанд, иқдоме, ки дар чорчӯби сиёсати наслкушӣ алайҳи мардуми ин минтақа сурат мегирад."
Вазорати беҳдошт ҳамчунин таъкид кард, ки тамоми масирҳои мунтаҳӣ ба бемористонҳо ё тахриб шудаанд ё ноамн ҳастанд, ва ҳамин амр дастрасии беморон ба марокизи дармониро бисёр душвор кардааст.
