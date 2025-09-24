Вокунишҳо ба дуои хохоми сурӣ-амрикоӣ барои Аҳмад аш-Шараъ!

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) - Абна, фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ ва корбарони фазои маҷозӣ, видеоеро ба таври густурда мунташир кардаанд, ки дар он Ҳенри Ҳамро, хохоми сури-табор амрикоӣ, дар ҳоли дуои вижа дар канисаи таърихии «Ал-Франҷ» дар Димишқи қадим дида мешавад.
Дар ин маросим, Ҳамро, ки раёсати «Бунёди мероси яҳудии Сурия»-ро бар уҳда дорад, барои Аҳмад аш-Шараъ, раисиҷумҳури Сурия ва ҳамчунин барои барқарории сулҳ дар Сурия ва саросари ҷаҳон дуо кард.
Ин саҳна, ки ба гуфтаи нозирон, аз назари замонбандӣ ва паёмҳои ниҳонаш бисёр қобили таваҷҷуҳ аст, бо ибрози умедвории Ҳамро ҳамроҳ шуд, ки «Сурияи озод» битавонад худро бозсозӣ карда ва суботро бозёбад.
Интишори ин видео бо вокунишҳои густурдае дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамроҳ шуд. Бархе корбарон онро намоде аз аҳамияти ҳамзистии динӣ дар Сурия донистанд, дар ҳоле ки гурӯҳи дигар, дуои ин хохом аз қалби Димишқро нишонае аз ҳузури барҷаста ва таъсиргузори ҷомеаи яҳудиён дар фазои иҷтимоӣ ва сиёсии Сурия қаламдод карданд.
