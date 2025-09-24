Истиқболи Нақвӣ аз Паймони Дифои Роҳбурдии Муштараки Покистон ва Арабистони Саудӣ

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) - Абна, Ҳуҷҷатулислом вал-Муслимин Сайид Ҷавод Нақвӣ, раиси Ҷомеаи "Урват-ул-Вусқо"-и Покистон, зимни истиқбол аз тавофуқи ахир миёни Покистон ва Арабистони Саудӣ, онро иқдоме таърихӣ тавсиф кард.
Вай изҳор дошт: "Барои нахустин бор дар таърих, як нахуствазири Покистон дар ҳини парвоз аз сӯи ҷангандаҳои Саудӣ эскорт шуд. Замоне ки ҷангандаҳои Саудӣ ҳавопаймои ҳомили Шаҳбоз Шариф, нахуствазири Покистон,ро дар осмон дар ҳисори худ гирифтанд, ӯ низ ба нишонаи эҳтиром ба онҳо саломи низомӣ дод."
Нақвӣ афзуд: "Агар ба мафоди тавофуқ байни Покистон ва Арабистон нигоҳ кунем, ҳар банди он шоистаи тақдир аст ва аз манзари Покистон, муваффақияте бузург ба шумор меравад. Бо таваҷҷуҳ ба мушкилоти кунунии кишвар, ин тавофуқ метавонад бахше аз чолишҳои моро бартараф созад."
Вай дар идома бо интиқод аз мухолифони худ гуфт: "Бархе тасаввур мекунанд Арабистон дар шароити кунунӣ дучори саргармӣ шуда ва ба ҳамин далел тан ба чунин тавофуқе додааст, ё он ки фишори Исроил муҷиби ин тасмим шудааст. Аммо баррасии мафоди тавофуқ нишон медиҳад, ки Покистон ниёзҳои амниятии Арабистонро таъмин хоҳад кард ва дар муқобил, Арабистон дар рафъи мушкилоти молии Покистон кумак хоҳад намуд."
Нақвӣ таъкид кард: "Ин орзуе, ки тӯли 30 то 40 сол дар Покистон вуҷуд дошт, акнун ба ҳақиқат пайвастааст. Ҳамеша хости раҳбарони Покистон ин буда, ки чунин тавофуқе бо Арабистон ҳосил шавад ва нигоҳи давлатҳои мухталифи Покистон пеш аз ҳар чиз ба Риёз дӯхта мешуд."
Гуфтанист, ки Арабистон ва Покистон чанд рӯз қабл паймони дифои роҳбурдии муштарак ба имзо расонданд, ки ба муҷиби он таҷовуз ба ҳар кадоми аз онҳо, таҷовуз ба ҳар ду кишвар ба шумор меравад.
