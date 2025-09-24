  1. Home
Аввалин вокуниши давлат ба суханронии тавҳиномези Трамп алайҳи Эрон дар Созмони Милал

24 Сентябр 2025 - 14:31
News ID: 1730838
Source: ABNA
Раиси Шӯрои Иттилоърасонии Давлат навишт: "Иттиҳомзаниҳои раисиҷумҳури Амрико наметавонад воқеиятро пинҳон кунад; имрӯз таҳдиди аслии сулҳу суботи ҷаҳонӣ, ишғолгарӣ ва терроризми давлатии Исроил аст, ки бо ҳимояти ҳамаҷонибаи Амрико идома дорад."

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) - Абна, раиси Шӯрои Иттилоърасонии Давлат бо ишора ба изҳороти ахири раисиҷумҳури Амрико навишт: "Иттиҳомзаниҳои раисиҷумҳури Амрико наметавонад воқеиятро пинҳон кунад."

Илёс Ҳазратӣ бо ишора ба изҳороти ахири раисиҷумҳури Амрико дар ҳисоби корбарии худ дар шабакаи Х навишт: "Иттиҳомзаниҳои раисиҷумҳури Амрико наметавонад воқеиятро пинҳон кунад; имрӯз таҳдиди аслии сулҳу суботи ҷаҳонӣ, ишғолгарӣ ва терроризми давлатии Исроил аст, ки бо ҳимояти ҳамаҷонибаи Амрико идома дорад."

Ҷаҳон фаромӯш накардааст, ки дар ҳамин ду соли ахир, режими саҳюнистӣ бо ҳимояти Вошингтон, бузургтарин ҷиноятҳои таърихи муосирро дар Ғазза рақам задааст ва муддаиёни амният, шарики куштори кӯдакон ҳастанд.

