Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) - Абна, раиси Шӯрои Иттилоърасонии Давлат бо ишора ба изҳороти ахири раисиҷумҳури Амрико навишт: "Иттиҳомзаниҳои раисиҷумҳури Амрико наметавонад воқеиятро пинҳон кунад."
Илёс Ҳазратӣ бо ишора ба изҳороти ахири раисиҷумҳури Амрико дар ҳисоби корбарии худ дар шабакаи Х навишт: "Иттиҳомзаниҳои раисиҷумҳури Амрико наметавонад воқеиятро пинҳон кунад; имрӯз таҳдиди аслии сулҳу суботи ҷаҳонӣ, ишғолгарӣ ва терроризми давлатии Исроил аст, ки бо ҳимояти ҳамаҷонибаи Амрико идома дорад."
Ҷаҳон фаромӯш накардааст, ки дар ҳамин ду соли ахир, режими саҳюнистӣ бо ҳимояти Вошингтон, бузургтарин ҷиноятҳои таърихи муосирро дар Ғазза рақам задааст ва муддаиёни амният, шарики куштори кӯдакон ҳастанд.
