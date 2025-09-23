Пезишкиён: "Ҳамгироӣ шиори ҷаҳонӣ аст, аммо воқеият якҷонибагӣ ва зулм аст"

Ба гузориши хабарнигори ABNA, Масъуд Пезишкиён, раисиҷумҳур, пеш аз сафар ба Ню-Йорк ва дар остонаи ҳузур дар Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид гуфт: "Ин сафаре, ки мо дорем, Маҷмаи умумии Созмони Милал аст; маҷмае, ки ҳамаи кишварҳо дар он ширкат хоҳанд кард. Ин фурсати бисёр хубест, ки битавонем бо раисони ҷумҳур гуфтугӯ кунем ва мавзеъҳо ва нигоҳи худро дар онҷо баён намоем."
Ӯ афзуд: "Шиоре, ки имсол барои кулли кураи заминӣ, ки мо дар он зиндагӣ мекунем, интихоб шудааст, 'Ҳамгироӣ; пешрафт барои ҳама' аст, аммо он чизе, ки мо дар раванди таҳаввулоти ҷаҳон ва дар рафтори қудратҳое, ки дар он ҳузур доранд, мебинем, чизе ҷуз томиятхоҳӣ нест. Бархе кишварҳое, ки қудрат дар ихтиёр доранд, аз абзорҳои худ барои аз байн бурдани инсонҳо ба шакли бисёр ваҳшиёна ва ғайриинсонӣ истифода мекунанд."
Пезишкиён гуфт: "Тасаввури ин масъала барои ман ба унвони як инсон ҷудо аз дин, бовар ва мазҳаб душвор аст. Инсон ба унвони ашрафи махлуқот ва мавҷуде, ки Худованд фитрати пок дар вуҷуди ӯ қарор додааст, наметавонад бубинад, ки кӯдакон дар Ғазза аз гуруснагӣ ҷон медиҳанд, аз бедоруӣ ва бедармонӣ мемиранд ва дар ҳамон ҳол, Исроил ҳар рӯз манотиқи мухталифро бомбаборон мекунад. Ин дар ҳоле аст, ки кишварҳои ба зоҳир мутамаддин, қудратманд ва муддаии демократия ва ҳуқуқи башар, ошкоро аз ин режим пуштибонӣ ва онро таҷҳиз мекунанд ва бо ҳамин абзорҳо куштор ба роҳ меафтад."
Ӯ афзуд: "Намедонам маҷомеи байналмилалӣ ва инсонҳое, ки дар онҷо нишастаанд, чӣ гуна бо ин рафторҳо бархурд хоҳанд кард ва шиорҳое, ки ба номи ҳамгироӣ дода мешавад чӣ маъное дорад. Оё ин ҳамгироӣ яъне куштани дигарон то он чӣ онон мехоҳанд таҳаққуқ ёбад? Ҳар инсоне дар ҳар қавмият, нажод ва салиқае ҳаққи зиндагӣ дар ин кураи заминӣ дорад ва бояд битавонад аз неъматҳои илоҳӣ истифода кунад, бидуни он ки ба ҳуқуқи дигарон таҷовуз шавад."
Раисиҷумҳур унвон кард: "Мо талош хоҳем кард дар ин сафар мавзеъҳои худро бар асоси бовар ва эътиқодамон, ки бар сулҳ, амният, ҳақ, адолат ва инсоният устувор аст, эълом кунем. Бо кишварҳое, ки фурсати гуфтугӯ фароҳам бошад сӯҳбат хоҳем кард, бо сарон, бо мардум, бо эрониҳое, ки дар онҷо ҳузур доранд, бо коршиносон ва дар ҳар фурсате, ки ба вуҷуд биёяд аз раванди ҳаққонияте, ки ба он бовар дорем дифоъ хоҳем кард."
Ӯ хотирнишон кард: "Аз нигоҳи мо, ҳақ тафовуте надорад, ки дар чӣ либос ё чӣ чеҳрае бошад. Ҳамон тавре ки Ҳазрати Имом (р.а.) мефармуданд, даъвои мо сари «анаб ва ангур» нест; агар инсон бошем ва ба дунболи ҳақ, адолат, ростӣ ва дурустӣ ҳаракат кунем, даъвоӣ вуҷуд нахоҳад дошт. Танҳо мумкин аст гоҳе натавонем якдигарро бифаҳмем ва бояд бо нишастан дар канори ҳам ва гуфтугӯ, ҳамдигарро дарк кунем. Аммо касе, ки мехоҳад зӯр бигӯяд, қалдарӣ кунад ва шайтонат ба харҷ диҳад, табиатан қобили гуфтугӯ нахоҳад буд."
Пезишкиён гуфт: "Бинобар ин, фурсати ҳузур дар Маҷмаи умумии Созмони Милал, ки ҳамаи кишварҳо дар он ширкат доранд, барои мо бисёр муҳим аст. Мо аз мавзеъҳои худ сухан хоҳем гуфт ва таъкид хоҳем кард, ки ҳамгироӣ бояд дар чаҳорчӯби ҳақ, адолат, томияти арзии кишварҳо ва ҳаққи зиндагӣ барои ҳамаи инсонҳо бошад. Ҳамгироӣ набояд ба маънои он бошад, ки танҳо Исроил ҳаққи амният дошта бошад, балки ҳамаи инсонҳое, ки дар ин дунё зиндагӣ мекунанд бояд амнияташон ҳифз шавад."
Ӯ афзуд: "Ин фурсати истисноӣ аст, ки битавонем мавзеъҳои худро баён кунем. Иншоаллоҳ Худо кӯмак кунад, ки битавонем воқеиятҳо ва боварҳоямонро бо садои расо дар онҷо матраҳ кунем."
