Ароқчӣ: Агар "snapback" амалӣ шавад, созиш бо Ожонс эътиборашро аз даст медиҳад

Бино ба гузориши хабаргузории ABNA, Сайид Аббос Ароқчӣ, вазири корҳои хориҷӣ, ҳангоми ворид шудан ба Ню-Йорк барои ширкат дар иҷлоси 80-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид гуфт: "Мо ҳар сол дар Маҷмаи Умумии Созмони Милал ширкат мекунем ва аз ин минбари байналмилалӣ барои баёни мавқеъҳои худ ва ҳимоят аз ҳуқуқи мардуми Эрон истифода кардаем. Имсол иҷлоси Маҷмаи Умумӣ ду хусусият дорад. Аввал ин ки 80-умин солгарди таъсиси Созмони Милал аст ва аз он муҳимтар, ин ки мо пас аз ҳамла ва таҷовузи режими саҳюнистӣ ва Амрико ба кишварамон дар Маҷмаи Умумӣ ҳузур пайдо мекунем. Бинобар ин, аҳамияти имсол дар он аст, ки мо мавқеъҳои барҳақи мардуми Эронро дар ҳимояти дувоздаҳрӯза аз мавқеи иқтидор ва муқовимат баён кунем. Ҳамзамон, бар сулҳхоҳ будани барномаи ҳастаии Эрон ва ин ки Ҷумҳурии Исломии Эрон аслан як кишвари сулҳхоҳ аст, вале чуноне ки дар ҷанги дувоздаҳрӯза собит шуд, дар замони ҷанг низ аз худ ба таври иқтидормандона дифоъ мекунад, таъкид мекунем."
Вазири корҳои хориҷӣ гуфт: "Имрӯз мулоқотҳои дуҷониба ва ҷаласаҳои мутааддид хоҳам дошт, ки яке аз ин нишастҳо ширкат дар ҷаласаи Давос хоҳад буд. Ҳамчунин бо ҷаноби Гроссӣ дар бораи охирин вазъияти барномаи ҳастаии Эрон, созиши ҳамкории Эрон ва Ожонс ва ҷараёни "snapback" дар Шӯрои Амният, ки дар ҳоли ҳозир идома дорад, гуфтугӯ хоҳем кард."
Вай дар идома ёдовар шуд: "Дар мусоҳибаи матбуотӣ пас аз созиш бо Ожонс таъкид кардам, ки агар "snapback" дар ниҳоят амалӣ шавад, созиш бо Ожонс низ эътиборашро аз даст медиҳад. Созиши ҳамкорӣ бо Ожонс дар шароити пас аз таҷовуз сурат гирифтааст ва агар "snapback" амалӣ шавад, мо бо шароити навидаре рӯ ба рӯ мешавем. Амали харобиовари се кишвари аврупоӣ дар Шӯрои Амният агар ниҳоятан амалӣ шавад, Эрон вокуниш нишон хоҳад дод ва мо боз ҳам ба шароити наве бо Ожонс хоҳем расид. Имрӯз дар бораи ҷузъиёти ин мавзӯъҳо баҳс хоҳем кард."
Ароқчӣ афзуд: "Бо умдаи вазирони хориҷаи аврупоӣ мулоқот хоҳам кард ва ин марҳалае аст, ки тарафҳои муқобил бояд тасмим бигиранд, ки оё масири ҳамкориро интихоб мекунанд ё муқобиларо."
Вай таъкид кард: "Дар марҳалаҳои мухталиф Ҷумҳурии Исломии Эронро имтиҳон кардаанд ва медонанд, ки мо бо забони фишор ва таҳдид посухгӯ нестем, балки танҳо бо забони эҳтиром ва каромат посух медиҳем ва агар роҳҳалле вуҷуд дошта бошад, танҳо роҳҳалли дипломатик аст. Умедворам дар машваратҳои ин чанд рӯз بتوان ба он нуқта расид, дар ғайри ин сурат Ҷумҳурии Исломии Эрон иқдомотеро, ки бояд, اتخاذ хоҳад кард."
Сайид Аббос Ароқчӣ, вазири корҳои хориҷии кишварамон, бо ишора ба дидорҳои пешниҳодшуда бо тарафҳои аврупоӣ гуфт: "Фикр мекунам ин мавқеияти муносибе барои анҷоми охирин машваратҳо дар бораи таҳаввулоти муртабит бо "snapback" бошад. Ҳамон тавре ки борҳо гуфтаем, интихоби Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳамеша интихоби дипломатӣ ва бар пояи роҳҳалли осоишта будааст."
Ароқчӣ шароити кунуниро натиҷаи хуруҷи Амрико аз БАРҶОМ (Созишномаи ҷомеи барномаи муштарак) донист ва афзуд: "Эрон исбот кардааст, ки дунболи дипломасия аст ва ҳамчунон омодаи дастрасӣ ба роҳҳалли дипломатик ҳастем, ба шарте ки манофеи миллати Эрон таъмин шавад, нигарониҳои амниятии мо мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирад ва бо дар назар гирифтани ин маворид, ба созиши дипломатӣ даст ёбем."
Вай хотирнишон кард: "Ман дар ин ҷо ҳастам, то аз фурсати боқимонда барои машваратҳои дипломатӣ истифода кунем, то шояд роҳҳалле интихоб шавад; дар ғайри ин сурат, масири миллати Эрон мушаххас аст ва мо роҳи худро идома хоҳем дод. Бо ин ҳол, муътақидем, ки салоҳи минтақа, низоми ҷилавгирӣ аз паҳншавии аслиҳаи ҳастаӣ ва қонунҳои байналмилалӣ иқтизо мекунад, ки як роҳҳалли дипломатӣ пайдо шавад ва мо барои он омодагии комил дорем."
