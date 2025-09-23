Индонезия: "Вақте ҳаққи машрӯъият аз фаластиниҳо мешавад, набояд сокит монд"

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз вебгоҳи Созмони Милали Муттаҳид, «Правоу Субианто», раисиҷумҳури Индонезия, дар ҳаштоддаҳумин Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар суханронӣ эълом кард: "Вақте ҳаққи машрӯъият ва адолат аз фаластиниҳо саلب мешавад, набояд сокит монд. Мо иъзоми нерӯ барои ҳимоят аз сулҳ дар Ғаззаро мавриди таъкид қарор медиҳем ва ҳозирем духтарон ва писарони худамонро барои сиёнат аз сулҳ ба онҷо бифиристем. Фоҷиа дар Ғазза пеши чашми мо дорад иттифоқ меафтад. Онҳо доранд аз гуруснагӣ мемиранд. Оё бояд сокит монд? Бояд амал кард. Вазъияти Ғазза ғамгин аст ва фаластиниёни онҷо хостори кумаки мо барои наҷоти худ ҳастанд. Ба таври комил аз ташкили ду давлат дар Фаластин ҳимоят мекунем ва ин мавзӯъ танҳо роҳкор аст."
Раисиҷумҳури Индонезия афзуд: "Мо бузургтарин кумаккунанда ба нерӯҳои ҳофизи сулҳ ҳастем ва ҳар коре, ки лозим бошад барои дастёбӣ ба сулҳ дар саросари ҷаҳон анҷом хоҳем дод. Мо ба як Созмони Милали Муттаҳиди қавӣ ниёз дорем ва ба ҳимояти худ аз созмонҳои байналмилалӣ идома хоҳем дод."
«Правоу Субианто» илова кард: "Мо медонем, ки маҳрумият аз адолат ба чӣ маъно аст ва дар даврони истиъмор дар дараҷаи поинтаре аз сагҳо зиндагӣ мекардем. Мо шоҳиди бетаваҷҷуҳӣ ба қонун ва асоситарин арзишҳои инсонӣ ҳастем. Мо наметавонем сокит бимонем вақте ки ҳатто дар ҳамин толор ҳам аз адолат барои фаластиниҳо дареғ мешавад. Зулм ва ситам ба ҳеҷ шакле дар ҷаҳон наметавонад ғолиб шавад."
Вай афзуд: "Мо бо таъсироти мустақими тағйироти иқлимӣ, ба вижа афзоиши қобили таваҷҷуҳи солонаи сатҳи дарёҳо, рӯбарӯ ҳастем. Мо имсол ба бузургтарин тавлиди биринҷи худ даст ёфтем ва онро ба Фаластин ва соири кишварҳои ниёзманд ироа медиҳем. Мо тасмим гирифтаем, ки ба таври воқеӣ бо тағйироти иқлимӣ муқобила кунем, на танҳо бо шиор."
