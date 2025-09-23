Шоҳи Урдун: "Замони таҳқиқи сулҳ фаро расидааст"

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Ал-Ҷазира", Абдуллоҳи Дувум, шоҳи Урдун, дар суханронӣ дар ҳаштоддаҳумин Маҷмаи умумии Созмони Милал гуфт: "Калимот аз баёни ҳаҷми бӯҳрон дар Ғазза оҷиз ҳастанд. Сукут ба манзалаи пазириши вазъияти кунунӣ аст."
Шоҳи Урдун баён кард: "Фаластиниҳо дар шароити сахт ба сар мебаранд ва аз ҳуқуқашон маҳрум ҳастанд. Ба роҳкоре барои ҳалли низои фаластинӣ-исроилӣ ниёз дорем. Ин низоъ қадимтарин дар дунёст ва он ишғоли ғайриқонунӣ аст."
Вай бо ишора ба ин ки баёнияҳои маҳкумияти сарф алайҳи ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ ба танҳоӣ кофӣ нест, афзуд: "Маҳкумиятҳои мутаволӣ бидуни иқдоми мушаххас кофӣ нест. Дар тӯли даҳаҳо талошҳое барои ҳалли ин мушкил анҷом шудааст, аммо роҳ ба ҷое набурдааст."
Абдуллоҳи Дувум таъкид кард: "Маконҳои муқаддас дар Байтулмуқаддас дар маърази тахриб ва ҳатоки қарор доранд. Дархостҳои таҳрикомез аз сӯи кобинаи Исроил дар бораи Исроили Бузург ғайриқобили қабул аст. Исроил пояҳои сулҳро вайрон ва идеяи ташкили давлати Фаластинро дафн мекунад."
Вай афзуд: "Исроил барои ҳокимияти дигар кишварҳо арзише қоил нест ва ҳокимияти бисёре аз кишварҳои минтақаро нақз мекунад. Кай Фаластиниёнро ба унвони як миллат ба расмият хоҳем шинохт? Ба расмият шинохтани Фаластин подош нест, балки ҳаққи ғайриқобили баҳсу ҷадал аст. Нури умеде дар дили ин торикӣ вуҷуд дорад ва бисёре аз кишварҳо ҳомии оташбас дар Ғазза ҳастанд."
Абдуллоҳи Дувум таъкид кард: "Қудрат асосан амният ба армуғон намеоварад, балки муқаддимаи хушунати бештар аст. Амният таҳқиқ нахоҳад шуд, магар ин ки Фаластин ва Исроил дар канори якдигар зиндагӣ кунанд. Кишварҳои арабӣ барои таҳқиқи сулҳ аз тариқи тарҳи ибтикори сулҳи арабӣ пешқадам шуданд. Замони таҳқиқи сулҳ фаро расидааст. Мо ҳеҷ гоҳ монеае дар баробари дастёбӣ ба тавофуқи оташбас набудаем ва нармиш нишон додаем."
Вай бо ишора ба талошҳои анҷомшуда барои оташбас дар Ғазза ба монеасозиҳои Нетаняҳу ишора ва эълом кард: "Аз давлати Амрико мехоҳем, ки дахолати мусбате дар ин замина анҷом диҳад ва режими ишғолгаронро мулзам ба таваққуфи наслкушӣ кунад."
Your Comment