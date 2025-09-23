Амири Қатар: "Нетаняҳу орзуи табдили минтақаи арабӣ ба минтақаи нуфузи Исроилро дорад"

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз вебгоҳи Созмони Милали Муттаҳид, Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ, амири Қатар, имрӯз сешанбе дар суханронӣ дар ҳаштоддаҳумин Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид эълом кард: "Заволи мантиқи низоми байналмилалӣ дар баробари мантиқи зӯр ба маънои ғолибияти қонуни ҷангал аст. Машрӯияти байналмилалӣ бояд ба асарибахшии худ баргардад."
Амири Қатар дар ин хусус идома дод: "Доҳа ҳадафи ҳамлае хоинона қарор гирифт, ки ҳайати Ҳамосро ҳадаф қарор дод. 6 нафар аз ҷумла як шаҳрванди қатарӣ шаҳид ва 18 нафари дигар захмӣ шуданд. Ин таҷовуз нақзи ошкори меъёрҳои байналмилалӣ аст. Таҷовуз ба Доҳа нишондиҳандаи ҳамла ба як кишвари миёнҷигар ва сулҳталаб аст. Ба унвони як кишвари миёнҷигар, мо мизбони ҳайатҳое аз Ҳамос ва Исроил ҳастем ва ба озодии 148 асир даст ёфтем."
Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ дар ин хусус илова кард: "Ҳадафи воқеии Исроил нобудии Ғазза ва овора кардани ҷамъияти он аст. Ҳаргиз шубҳае набудааст, ки покисозии қавмӣ ва таҳмили воқеиятҳои нав бар минтақа, аҳдофи ин ҷанг ҳастанд. Нахуствазири Исроил орзуи табдили минтақаи арабӣ ба минтақаи нуфузи Исроилро дар сар мепарварад ва кишварҳои арабӣ ва исломӣ нисбат ба оқибатҳои ин таваҳҳуми хатарнок ҳушдор додаанд. Нахуствазири Исроил ба ҷилавгирӣ аз ташкили кишвари Фаластин ва ҷилавгирӣ аз дастёбӣ ба сулҳ ифтихор мекунад."
Вай дар идома афзуд: "Нахуствазири Исроил мехоҳад ҷангро идома диҳад; зеро ба он чӣ «тамоми Исроил» номида мешавад, эътиқод дорад. Исроил аз шаҳраксозиҳо ва оташбасҳо розӣ нест, балки мехоҳад иродаи худро бар минтақаи арабии атрофи худ таҳмил кунад. Ҳар касе, ки ба ин амр эътироз кунад, ё террорист аст ё яҳудситез. Ман аз ҳамбастагии байналмилалӣ бо Қатар, аз ҷумла баёнияи Шӯрои Амният, ки ба иттифоқи оро таҷовузро маҳкум кард, қадрдонӣ мекунам. Мо барои таваққуфи ҷанг, озодии зиндониён ва боздоштшудагон ва расонидани кумак ба Ғазза, миёнҷигарии душворе анҷом додем. Нахуствазири Исроил, ки ба тағйири чеҳраи Ховари Миёна дар 2 соли гузашта ифтихор мекунад, дар воқеъ манзураш ин аст, ки Исроил ҳар ҷо ва ҳар замон, ки бихоҳад мудохила хоҳад кард. Мо аз нақши кишварҳое, ки кишвари Фаластинро ба расмият шинохтаанд, қадрдонӣ мекунем."
Your Comment