Эрдуғон: "Умедворем, масъалаи ҳастаии Эрон тариқи дипломатия ҳаллу фасл шавад"

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз вебгоҳи Созмони Милали Муттаҳид, Раҷаб Тайиб Эрдуғон, раисиҷумҳури Туркия, дар ҳаштоддаҳумин Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар суханронӣ эълом кард: "Бояд аз ҳузур надоштани Маҳмуд Аббос (раиси ташкилоти худгардони Фаластин) дар инҷо изҳори таассуф кунам. Теъдоди зиёде аз кишварҳо Фаластинро ба расмият шинохтанд. Аз соири кишварҳое, ки ин корро накарданд низ мехоҳам то Фаластинро ба расмият бишиносанд. Беш аз 700 рӯз аст, ки дар Ғазза наслкушӣ идома дорад. Ҳамаи онҳо инсонҳои бегуноҳе ҳастанд. Онҳо бо силоҳи гуруснагӣ кушта мешаванд."
Раисиҷумҳури Туркия идома дод: "Ба ин акс нигоҳ кунед. Инҳо заноне ҳастанд, ки зарфҳои ғизои худро барои зинда мондан ин чунин нигоҳ доштаанд. Оё ин инсоният аст? Духтурҳо боздошт мешаванд ва амбулансҳо ҳадаф қарор мегиранд."
Вай афзуд: "Ман дар канори 86 миллион шаҳрванди Туркия дар ин ҷойгоҳ истодаам ва ҳамчунин намояндаи мардуми Фаластин ҳастам, ки садояшон хомӯш шудааст. Ҳар соат як кӯдак тавассути Исроил кушта мешавад ва онҳо фақат ададҳо нестанд. Мардуми Ғазза низ аз гуруснагӣ мемиранд, на танҳо аз силоҳ, балки аз гуруснагӣ. Ба ин акс нигоҳ кунед: кӯдакон дасту пойи худро аз даст медиҳанд. Дасти кӯдакон дар Ғазза бидуни беҳӯшӣ қатъ мешавад ва мо ҳаргиз шоҳиди чунин сатҳи хунрезӣ набудаем."
Эрдуғон гуфт: "Созмони Милал ҳатто наметавонад ҷони кормандонашро ҳифз кунад. Наслкушӣ мафҳуми барбарӣ аст. Системаи об хароб шуда ва об олуда мешавад. Масҷидҳо, бемористонҳо ва калисоҳо омидона тахриб мешаванд. Акси зерро нигоҳ кунед. Оё дар он мафҳуми амниятро мебинед? Дар Ғазза ҷанг алайҳи терроризм нест. Дар як тараф касе аст, ки маргбортарин силоҳҳоро мавриди истифода қарор медиҳад ва аз тарафи дигар мардуме бедифоъ ҳастанд. Исроил сулҳи минтақаиро бо ҳамла ба Қатар, Лубнон, Сурия ва... ба хатар андохтааст. Нетаняҳу тамоюле ба озодии асирон ё поён ёфтани даргириҳо надорад. Бояд барои дастёбӣ ба оташбас дар Ғазза дар асраъи вақт талош шавад. Ҳар касе, ки дар мавриди он чӣ дар Ғазза иттифоқ меафтад сукут кунад, дар наслкушӣ ҳамдаст аст."
Вай афзуд: "Сокинони Ғазза на танҳо аз силоҳ, балки аз гуруснагӣ низ мемиранд. Оё мантиқе барои тавҷеҳи ин ваҳшигарии Исроил вуҷуд дорад? Ман бо қалбе суҳбат мекунам, ки барои кӯдакони Ғазза хун мегиряд. Наслкушии ҷории дар Ғазза ба сурати зинда ва дар расонаҳои иҷтимоӣ пахш мешавад. Исроил омдона рӯзноманигоронро дар Ғазза кушт ва гузаргоҳҳои Навори Ғаззаро комилан баст. Ғазза ба маконе ғайриқобили сукунат табдил шуда ва ба баҳонаи Ҳамос дар ҳоли тахриб аст. Агар Исроил ба хотири Ҳамос кореро, ки дар Ғазза анҷом медиҳад, анҷом медиҳад, чаро ҳамин корро дар Каронаи Бохтарӣ, ҷое ки Ҳамос вуҷуд надорад, ҳам анҷом медиҳад?"
Эрдуғон тасриҳ кард: "Умедворем, масъалаи ҳастаии Эрон тариқи дипломатия ҳал шавад. Минтақа наметавонад бӯҳронҳои ҷадидро таҳаммул кунад."
Раисиҷумҳури Туркия афзуд: "Омилони наслкушӣ дар Ғазза бояд тибқи қавонини байналмилалӣ посухгӯ бошанд. Ҳамла ба кишвари Қатар нишон медиҳад, ки Исроил контроли худро комилан аз даст додааст. Мо ба ҳимояти худ аз Сурияе муттаҳид, амн ва босубот идома хоҳем дод. Субот ва амнияти Ироқи ҳамсоя барои таъмини рафоҳи минтақа аз аҳамияти болое бархурдор аст."
Ин мақоми Туркия гуфт: "Мо мизбони музокирот байни Укроин ва Русия будаем ва барои таваққуфи ҷанге, ки ҳеҷ барандае надорад, талош мекунем. Аз оташбас байни Ҳинду Покистон ҳимоят мекунем. Мо дар талош барои барқарории сулҳ байни (Ҷумҳурии) Озарбойҷон ва Арманистон буда ва таъйид мекунем, ки оддисозии равобит бо Ереван ба хубӣ пеш меравад. Мо ба талошҳои худ барои ҳалли ихтилоф байни Сумолӣ ва Эфиопия низ идома хоҳем дод. Мо бояд шоҳиди ҳамкории байни Ҳинд ва Покистон дар мубориза бо терроризм бошем. Мо мехоҳем масъалаи Кашмирро тариқи гуфтугӯ ҳал кунем. Ҷомеаи байналмилалӣ набояд мардуми Афғонистонро раҳо кунад."
Раҷаб Тайиб Эрдуғон афзуд: "Муштоқона мунтазири оғози ҷадиде дар равобит байни Туркия ва Иттиҳодияи Аврупо ҳастем. Иёлоти Муттаҳида иттифоқӣи мост ва мо барои тақвияти равобити худ бо ин кишвар талош мекунем. Ҷаҳон бузургтар аз 5 (5 узви доим ва дорои ҳаққи вето дар Шӯрои Амният) аст."
Раисиҷумҳури Туркия хотирнишон кард: "Тиҷорати байналмилалӣ ба далели ҳимоятгароӣ ва ихтилол дар занҷираҳои таъмин, дастхуши тағйироти асосӣ аст. Мо ба таври пайваста дар ҳоли иҷрои лоиҳае ҳастем, ки аз Чин то Аврупо имтидод дорад. Мо бо ифтихор шоҳиди дастёбӣ ба "Зубор (партов) сифр" дар Туркия ҳастем. Мо барои дастёбӣ ба аҳдофи тавсиаи пойдори Созмони Милал талош мекунем."
