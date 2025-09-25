Парвози густурдаи паҳподҳо бар фарози яке аз бузургтарин киштиҳои флоти «Самуд»

Ба гузориши хабаргузории АБНА, хабарнигори Ал-Ҷазира ба нақл аз мудирияти флоти ҷаҳонии «Самуд» (Муқовимат) эълом кард, ки чандин кишвар ба шаҳрвандони худ, ки дар ин флот ширкат доранд, дар бораи ҳамлаи наздики Исроил ҳушдор доданд.
Мудирияти флоти ҷаҳонии Самуд аз парвози густурдаи паҳподҳо бар фарози яке аз бузургтарин киштиҳои ин флот хабар дод ва гуфт: "Мо дар саҳни ин киштӣ вазъияти омодабош эълом кардем."
Кумитаи байналмилалии шикастани муҳосираи Ғазза низ соате қабл эълом кард, ки се паҳпод дар ҳоли ҳозир бар фарози киштии Умар Ал-Мухтор, ки ба танҳоӣ барои пайвастан ба флоти Самуд дар ҳаракат аст, дар ҳоли парвоз ҳастанд.
Корвони ҷаҳонии «Самуд» муташаккил аз беш аз 50 киштӣ бо ҳадафи кумак ба мардуми Ғазза ва шикастани муҳосираи ин навори, авоили моҳи шаҳривар аз бандари Барселони Испониё ҳаракати худро оғоз кард ва ба тадриҷ киштиҳои дигаре аз манотиқи мухталифи ҷаҳон ба он пайвастанд.
Душанбе шаби гузашта 9 қаиқи флоти Самуд ҳадафи 14 ҳамлаи паҳподии душмани саҳюнистӣ қарор гирифт.
Гуфтанӣ аст, ки протоколи изтирории дишаб пас аз парвози паҳподҳо бар фарози флот ва тири партобаҳо ва бомбҳои савтӣ ба самти бархе аз киштиҳо, дар тамоми киштиҳои флоти ҷаҳонии Самуд фаъол шуд.
Дар пайи ин ҳамлаҳо ва таҳдидҳо субҳи чаҳоршанбе як киштии наҷот ва имдодии итолиёвӣ барои ҳифозат аз флоти Самуд эъзом шуд. Испониё низ эълом кард, ки як «киштии амалиётӣ»-и нерӯи дарёиро аз Картахена ба шарқи Баҳри Миёназамин эъзом мекунад то аз корвони Самуд дар масири худ ба Ғазза муҳофизат ва ба он кумак кунад.
