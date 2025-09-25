Расонаи ибрӣ: Ҷилавӣ яманиҳоро наметавон гирифт; роҳи ҳалли воқеӣ поён додани ҷанг аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, рӯзномаи саҳюнистии «Ҷерусалим Пост» дар гузорише навишт, ки яманиҳо ҳамчунон нуқоти заъфи (режими) Исроилро кашф мекунанд ва нуфузи онҳо ба Исроил ҳамчунон пойдор, мухриб ва дар ниҳоят кушанда аст.
Ба навиштаи ин рӯзномаи саҳюнистӣ, паҳподҳои яманӣ, ки арзонтар аз мушакҳо ҳастанд, умуман хисороти қобили таваҷҷӯҳе ба сарзаминҳои ишғолӣ ворид кардаанд.
«Ҷерусалим Пост» дар идома навишт: "Ҷанг тӯлонӣ шуда ва таҳдидҳо мутановвеъ шудаанд. Яманиҳо дар нуфуз ба дифоъи ҳавоии Исроил муваффақ ҳастанд. Ҷилавӣ яманиҳоро наметавон гирифт ва роҳи ҳалли воқеӣ поён додан ба ҷанг аст."
Ба навиштаи ин расонаи саҳюнистӣ, ҳар твитти таҳдидомезе, ки тавассути вазири ҷанги (режими) Исроил мунташир мешавад, танҳо нотавонии Исроилро нишон медиҳад.
«Яҳё Сарӣъ», сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, бо судури баёнияе аз анҷоми ҳамлаҳои паҳподӣ ба бархе мавозеи душмани саҳюнистӣ дар ҷануби сарзаминҳои ишғолӣ хабар дод.
Вай дар ин баёния гуфт, ки нерӯҳои яманӣ бо ду паҳпод бандари «Уммул-Рашраш» дар сарзаминҳои ишғолиро дар ҳам кӯбидаанд.
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман таъкид кард, ки ин амалиёт аҳдофи худро муҳаққақ кард ва сомонҳои раҳгирии душман дар муқобила бо он ноком монданд.
Ба гуфтаи сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, ин дуюмин ҳамлаи паҳподӣ ба сарзаминҳои ишғолӣ дар 24 соати гузашта аст.
Расонаҳои саҳюнистӣ эълом карданд, ки шумори маҷрӯҳони ҳамлаи паҳподии артиши Яман ба Эйлоти ишғолӣ ба 48 нафар расидааст, ки ҳоли ду нафар аз онҳо вахим аст.
