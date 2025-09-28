Иддаои вазири корҳои хориҷии Амрико пас аз иҷроӣ шудани Снэпбэк

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз ТАСС, Марко Рубио, вазири корҳои хориҷии Амрико, бидуни ишора ба иқдомоти хусуматомези ин кишвар ва муттаҳидони аврупоияш алайҳи Эрон дар фаъолсозии «механизми Маша», иддао кард, ки Вашингтон ҳамчунон интизор дорад то дар бораи барномаи ҳастаии Эрон бо ин кишвар ба тавофуқ даст ёбад.
Рубио дар ин бора иддао кард: "Таҳримҳо ва дигар маҳдудиятҳои Созмони Милали Муттаҳид дар робита бо Эрон аз соати 20 ба вақти шарқи Амрико аз сар гирифта шуд."
Вай дар идома иддао кард: "Раисиҷумҳур (Доналд) Трамп ба равшанӣ гуфтааст, ки дипломасия ҳамчунон гузинаи рӯи миз ва (дастёбӣ ба) як тавофуқ ҳамчунон беҳтарин натиҷа барои мардуми Эрон ва ҷаҳон аст. Барои таҳқиқи он, Эрон бояд музокироти мустақимро бо ҳусни ният ва бидуни иловафи ва ибҳомофарӣ бипазирад (!)"
Пештар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид таҳти фишори Амрико, тарҳи қатъномаи Русия ва Чинро, ки бо ҳадафи тамдиди Қатъномаи 2231 (ки дар ҳимоят аз тавофуқи ҳастаӣ бо Эрон тасвиб шуда буд) ироа гардида буд, рад кард.
Қаблан, Инглистон, Олмон ва Фаронса бо муттаҳам кардани Ҷумҳурии Исломии Эрон ба нақзи тавофуқи ҳастаии соли 2015 (Барҷом) ва баёни иддаоҳои беасос, бидуни ишора ба хуруҷи якҷонибаи Амрико аз ин тавофуқ дар соли 2018 ва ҳамчунин нақзҳои тарафҳои аврупоӣ, ҳамроста бо корзори "фишори ҳадди аксар"-и Амрико алайҳи Теҳрон, раванди 30-рӯзаи фаъолсозии механизми "Маша" (Снэпбэк)-ро оғоз карданд.
