Иқдоми пинҳонии Амрико дар баробари низомиёни худ дар Ироқ

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маълума, Юсуф ал-Калобӣ, намояндаи парлумони Ироқ, эълом кард, ки гузоришҳои мунташиршуда дар хусуси ақибнишинии низомиёни амрикоӣ аз ин кишвар дурӯғ ва фиребкорӣ аст.
Вай дар идома афзуд: "Амрико дар ҳоли тақвияти ҳузури низомии худ дар пойгоҳҳои мавҷуд дар Ироқ аст. Вашингтон талош мекунад гузоришҳои дурӯғ дар бораи ақибнишинии таваҳҳумӣ аз Ироқ мунташир кунад, аммо дар айни ҳол ба думболи афзоиши теъдоди нерӯҳои худ аст."
Ал-Калобӣ تصریح кард: "Низомиёни амрикоӣ ба роҳатӣ миёни Сурия ва Ироқ дар рафтуомад ҳастанд. Давлат бояд дар баробари нақзи ҳокимияти ин кишвар иқдом кунад."
Лозим ба зикр аст, ки пойгоҳи Ҳарир, воқеъ дар шимоли Ироқ, ба тозагӣ шоҳиди интиқоли таҷҳизоти низомӣ аз Қатар ба ин кишвар будааст.
Your Comment