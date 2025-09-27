Суханронии Нетаняҳу барои курсиҳои холӣ дар Созмони Милал!

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт(а) – Абно – Рӯзномаи ибрӣзабони «Ядиут Аҳронут» эътироф кард, ки тарки толори Маҷмаи умумии Созмони Милал аз сӯи сарони кишварҳо ҳангоми оғози суханронии «Бинёмин Нетаняҳу», нахуствазири режими саҳюнистӣ, ба ошкортарин шакли мумкин нишон дод, ки ин режим имрӯза то куҷо аз сӯи ҷаҳониён тард шудааст.
Шаби гузашта ҳамзамон бо оғози суханронии «Бинёмин Нетаняҳу» нахуствазири режими саҳюнистӣ, раҳбарон ва сарони кишварҳои ҷаҳон ӯро ҳу карданд ва суханронии ӯ дар дақоиқи аввалия бо сару садои зиёди ҳозирон оғоз шуд.
Бо оғози суханронии Нетаняҳу, бархе аз сарон ва раҳбарони кишварҳои ҷаҳон толори Маҷмаи умумии Созмони Милалро тарк карданд.
«Борак Ровид», хабарнигори саҳюнисти вебсайти Оксиус, бо интишори тасвири хуруҷи сарон ва раисони кишварҳои ҷаҳон ҳангоми оғози суханронии нахуствазири режими саҳюнистӣ эълом кард: "То-залори Маҷмаи умумии Созмони Милал акнун холӣ аст".
Ҳамзамон бо суханронии Нетаняҳу дар Маҷмаи умумии Созмони Милал, шаҳрвандони амрикоӣ дар баробари сохтмони Созмони Милал тазоҳуроти густурда барпо карданд.
Your Comment