Сокинони «Умму-р-рашрош» дар ҳайратанд! / Эйлат амн нест

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт(а) – Абно – Рӯзномаи ибрӣзабони Маарив эътироф кард, ки сокинони Эйлати ишғолӣ баъд аз ҳамлаи ахири нерӯҳои мусаллаҳи Яман алайҳи ин минтақа дар ҳайрат ва ноумедӣ ба сар мебаранд.
Дар ин гузориш омадааст: "Ҳамлаи Яман ба маркази гардишгарии Эйлат боис мешавад шарёни иқтисодӣ ва иҷтимоии ин шаҳр ҳадаф қарор бигирад ва дигар амн набошад. Сокинони Эйлат таъкид карданд, ки Нетаняҳу ҳама чиз ро нобуд кардааст. Эйлат як минтақаи ором буд, ки ба шароити хатарноке дучор шудааст."
Яҳё Сареъ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, бо судури баёнияе аз анҷоми ҳамлаҳои паҳподии (дронии) ба бархе мавозеи душмани саҳюнистӣ дар ҷануби сарзаминҳои ишғолӣ хабар дод.
Вай дар ин баёния гуфт, ки нерӯҳои яманӣ бо ду фарванд паҳпод бандари «Умму-р-рашрош» дар сарзаминҳои ишғолӣ ро дар ҳам кӯбиданд.
Лозим ба зикр аст, ки пештар расонаҳои саҳюнистӣ эълом карданд, ки шумори маҷрӯҳони ҳамлаи паҳподии артиши Яман ба Эйлати ишғолӣ ба 48 нафар расид.
