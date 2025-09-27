Барак Обама: Надида гирифтани бӯҳрони башарӣ дар Ғазза ғайри қобили қабул аст

Ба гузориши Хабаргузории Аҳлибайт(а) – Абно – Барак Обама, раисҷумҳури пешини Иёлоти Муттаҳида, дар суханоне дар Дублин, Ирландия, амалиёти низомии Исроил дар навори Ғазза ро ба шиддат мавриди интиқод қарор дод ва хостори ташкили кишвари мустақили Фаластин шуд.
Обама бо ишора ба идомаи тахрибҳо дар Ғазза гуфт: "Ҳеҷ тавҷеҳи низомӣ барои идомаи вайрониҳои он чӣ, ки пештар ба вайрона табдил шудааст, вуҷуд надорад."
Вай таъкид кард, ки "набояд иҷоза дод кӯдакон аз гуруснагӣ ҷон диҳанд" ва афзуд: "Надида гирифтани бӯҳрони башарӣ дар Ғазза ғайри қобили қабул аст."
Обама ҳамчунин аз раҳбарони сиёсӣ ба далели "нотавонӣ дар ҳалли мунозиот" интиқод кард ва ба таври хос Бинёмин Нетаняҳу, нахуст вазири Исроилро мавриди ишора қарор дод. Ӯ гуфт: "Ҳамеша бо Нетаняҳу тавофуқ надоштем" ва афзуд, ки ба далели интиқодҳои сареҳаш аз сиёсатмадорон, дар минтақа маҳбубияти чандоне надоштааст.
Ин изҳороти нодир аз сӯи Обама дар бораи ҷанги Ғазза дар ҳоле матраҳ мешавад, ки ҳамзамон бо нишасти Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар Ню-Йорк, мавзӯи ҳамлаҳои Исроил ба Ғазза дар садри дастури кори ҷаҳонӣ қарор дорад.
Дар ҳамин ҳол, Нетаняҳу рӯзи ҷумъа дар вокуниш ба мавҷи ахири шиносоии кишвари Фаластин аз сӯи бархе давлатҳои ғарбӣ, ин иқдомро "таслим шудан дар баробари фишори расонаҳои ҷонибдорона, ҳавзаҳои интихоботии исломгарои ифротӣ ва таҷаммуъоти зидди яҳудӣ" тавсиф кард.
