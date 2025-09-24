Макрон хитоб ба Трамп: Ҷоизаи Нобел мехоҳӣ? Ҷанги Ғаззаро мутаваққиф кун

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) - Абна, Эммануэл Макрон, раисиҷумҳури Фаронса, дар гуфтугӯи матбуотӣ аз Ню-Йорк эълом кард, ки агар Доналд Трамп, раисиҷумҳури Иёлоти Муттаҳида, хоҳони дарёфти Ҷоизаи Нобели сулҳ аст, бояд барои поён додан ба ҷанг дар Ғазза иқдом кунад.
Макрон дар ин мусоҳиба таъкид кард: "Танҳо касе, ки тавоноии аъмоли фишор бар режими саҳюнистӣ барои таваққуфи ин ҷангро дорад, раисиҷумҳури Амрикост."
Вай афзуд: "Далели инки Трамп метавонад коре анҷом диҳад, ки мо қодир ба анҷоми он нестем, ин аст, ки мо аслиҳаҳоеро, ки имкони ҷанг дар Ғаззаро фароҳам мекунанд, таъмин намекунем. Мо таҷҳизоти низомӣ барои ин ҷанг намефиристем, аммо Иёлоти Муттаҳида ин корро мекунад."
Макрон дар вокуниш ба суханронии Трамп дар Маҷмаи умумии Созмони Милал гуфт: "Ман раисиҷумҳуреро мебинам, ки даргири ин мавзӯъ шудааст. Ӯ аз пушти трибуна гуфт: 'Ман хоҳони сулҳ ҳастам. Ҳафт муноқишаро ҳал кардаам.' Ва ҳоло хоҳони Ҷоизаи Нобели сулҳ аст. Ин ҷоиза танҳо замоне қобили дарёфт аст, ки ин ҷанг мутаваққиф шавад."
Your Comment