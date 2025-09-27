Зиёд ан-Нахола: Миллати Фаластин таслими қотилон нахоҳад шуд ва аз ҳуқуқи худ чашмпӯшӣ намекунад

Ба гузориши Хабаргузории Аҳлибайт(а) – Абно – Дабири кулли Ҷунбиши Ҷиҳоди Исломии Фаластин таъкид кард, ки миллати Фаластин ҳаргиз дар баробари қотилони ҷинояткор таслим нахоҳад шуд ва бо вуҷуди ҳар гуна фидокорӣ, аз ҳуқуқи машруъи худ сарфи назар намекунад.
Зиёд ан-Нахола дар вокуниш ба суханони ахири Бинёмин Нетаняҳу, нахуст вазири режими ишғолгари Исроил дар Созмони Милали Муттаҳид, гуфт: "Таҳдидҳои Нетаняҳу алайҳи муқовимат ва миллати Фаластин навгонӣ надорад ва миллати Фаластин, ки беш аз сад сол парчами муқовимат ро барафрошта, таҳти таъсири ин таҳдидҳо ва дурӯғҳо қарор нахоҳад гирифт."
Аз сӯи дигар, Мустафо ал-Барғусӣ, дабири кулли Ҷунбиши Ибтикори Миллии Фаластин, низ дар гуфтугӯ бо шабакаи Ал-Маёдин изҳор дошт, ки он чӣ дар Созмони Милали Муттаҳид рух дод, нишондиҳандаи афзоиши инзвои Исроил дар арсаи байналмилалӣ аст.
Ӯ суханронии Нетаняҳуро "оканда аз дурӯғҳое донист, ки ҷинояткор ро дар ҷойгоҳи қурбонӣ қарор дод" ва таъкид кард: "Ҷаҳон дар ҳоли тағйир аст ва Исроил рӯз ба рӯз мунзавитар хоҳад шуд."
Ал-Барғусӣ дар поён гуфт: "Нетаняҳу Исроилро ба сӯи бештарин инзвои таърихиаш сӯқ дода ва рафтори ӯ ҷуз бо раҳбари Нозиҳо қобили муқоиса нест."
