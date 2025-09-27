Сухангӯи Нуҷабо: Муқовимати Ироқ хоб ро аз чашми режими саҳюнистӣ рабудааст

Ба гузориши Хабаргузории Абно ба нақл аз дафтари иттилоърасонии Ҷунбиши Нуҷабои Ироқ, Ҳусайн ал-Мусавӣ, сухангӯи расонаии Нуҷабо, дар вокуниш ба таҳдидҳои Нетаняҳу гуфт: "Нахуствазири режими саҳюнистӣ дар пайи фирор аз воқеияти шикаст ва инзивост. Нуҷабо гузинаҳои мутааддиде дар ихтиёр дорад ва ҳушдор медиҳад, ки режими саҳюнистӣ пеш аз ин низ қудрати муқовимат ро дар мавозеи ҳассос таҷриба кардааст".
Вай афзуд: "Нетаняҳу аз як сӯ иддао мекунад, ки мо силоҳи муқовимат дар Ироқ ро нобуд кардаем ва аз сӯи дигар муқовимати Ироқ ро аз авоқиби ҳамла ба ин режим метарсонад! Агар дар Ироқ муваффақ будӣ, чаро аз ҳамлаҳо ба режими худ ҳарос дорӣ?! Ба назар мерасад силоҳи муқовимати Ироқ хоб ро аз чашмони Исроил рабудааст".
Your Comment