Исроил дар остонаи табдил шудан ба як режими мунзавӣ / Аврупо дар пайи лағви тавофуқи тиҷорати озод

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт(а) – Абно – Режими Исроил дар ҳоли гузарондани марҳалаи ҳассосе аз назари дипломатӣ ва иқтисодӣ аст, зеро фишорҳои Аврупо ва ҷомеаи ҷаҳонӣ алайҳи ин режим рӯ ба афзоиш аст. Барои нахустин бор аз замони имзои тавофуқи шарокат, Иттиҳодияи Аврупо дар ҳоли баррасӣ тааллуқ ё лағви тавофуқи тиҷорати озод бо Исроил аст. Ин дар ҳолест, ки мавҷи шиносоии Фаластин дар ҷаҳон густариш ёфта ва акнун кишварҳои бузурге чун Инглис, Фаронса, Конодо ва Устролиё низ онро ба расмият шинохтаанд.
Рӯзномаҳои исроилӣ «Зо Морер» ва «Калколлист» тасвири тирае аз вазъияти кунунӣ, аз ҷумла таҳдиди мустақими ҷойгоҳи тиҷории Исроил, коҳиши ҳимоятҳои байналмилалӣ ва вобастагии рӯзафзун ба давлати Доналд Трамп дар Амрико, тарсми кардаанд.
Таҳдиди Тавофуқи Тиҷорӣ бо Аврупо
Ба гузориши «Зо Морер», сарнавишти равобити тиҷории Исроил ба ройгирии ниҳодҳои Иттиҳодияи Аврупо гиреҳ хӯрдааст. Итолиё нақши калидӣ дар ин тасмим дорад. Ҷурҷиё Мелонӣ, нахуст вазири Итолиё, дар суханронии худ Исроилро ба нақзи меъёрҳои инсонӣ муттаҳам карда ва аз бархе таҳримҳои аврупоӣ алайҳи Телавив ҳимоят кардааст. Ин мавзеъгирӣ метавонад бузургтарин шарики тиҷории Исроил, яъне Иттиҳодияи Аврупоро, аз дастраси Телавив хориҷ кунад.
Лағви тавофуқи тиҷорати озод ба маънои бозгашти тарифҳо ва молиётҳои 3 то 6-дарсадӣ бар содироти Исроил аст. Ин мавзӯъ метавонад зарбаи амиқе ба иқтисоде ворид кунад, ки ҳаҷми мубодилоташ бо Аврупо беш аз 50 миллиард доллар дар сол аст.
Мавҷи Шиносоии Фаластин
Рӯзномаи «Калколлист» навишт, ки раванди шиносоии кишвари Фаластин шитоб гирифтааст. То кунун 156 кишвар аз 193 узви Созмони Милал, аз ҷумла се кишвари гурӯҳи 7, яъне Фаронса, Инглис ва Конодо, Фаластинро ба расмият шинохтаанд. Ин иттифоқ на танҳо ҷанбаи намодин дорад, балки ба фаластиниҳо имкон медиҳад аз абзорҳои ҳуқуқӣ ва сиёсии бештаре дар сатҳи байналмилалӣ истифода кунанд ва ҷойгоҳи Исроилро тазъиф намоянд.
Шикасти Масири Одинасозӣ ва Вобастагӣ ба Трамп
Ба навиштаи ин рӯзномаҳо, мавзеи Арабистони Саудӣ низ бар шиддати бӯҳрони Исроил афзудааст. Муҳаммад бин Салмон таъкид кардааст, ки бидуни ташкили кишвари Фаластин, ҳеҷ тавофуқи одинасозие бо Исроил мумкин нест. Ин дар ҳолест, ки Телавив акнун тақрибан ба таври комил ба ҳимояти Трамп муттакӣ шудааст; ҳимояте, ки метавонад ба абзори муомила ва фишори сиёсӣ табдил шавад.
Паёмадҳои Иқтисодӣ ва Молӣ
Коршиносони иқтисодӣ ҳушдор додаанд, ки ҳатто тарҳи мавзӯи таҳримҳо, Исроилро дар бозорҳои ҷаҳонӣ дар радифи иқтисоди пурхатар қарор додааст. Бонкҳо, ширкатҳои бима ва сандиқҳои сармоягузории бузург дар ҳоли бознигарӣ дар таомулоти худ бо Исроил ҳастанд; мавзӯъе, ки метавонад ҳазинаи вомгирии ин режимро афзоиш дода ва сармоягузории хориҷиро коҳиш диҳад.
Натиҷагирӣ
Таҳлили ин ду рӯзномаи исроилӣ нишон медиҳад, ки Телавив бо суръат ба сӯи инзвовӣ дипломатӣ ва иқтисодӣ пеш меравад. Аз даст додани имтиёзҳои тиҷории Аврупо, шикоф дар миёни кишварҳои гурӯҳи 7, шартгузории Арабистони Саудӣ барои одинасозӣ ва вобастагии пурхатар ба Трамп, ҳамагӣ Исроилро дар мавқеияте қарор додаанд, ки мумкин аст аз як шарики матлуб ба як режими мунзавӣ дар ҷаҳон табдил шавад.
