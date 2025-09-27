Доктор Пезешкиён: Иҷрои “снеп-бек” (Snapback) ва бозгашти таҳримҳо амали ғайриқонунӣ аст

Ба гузориши Хабаргузории Аҳлибайт(а) – Абно – Доктор Масъуд Пезешкиён дар дидор бо Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, зимни ташаккур аз масоии вай барои барқарории сулҳ ва ҳамчунин мавозеи муносиби вай дар робита бо ҷанги Ғазза изҳор дошт: "Мутаассифона, ҷиноёт ва насликӯшӣ дар Ғазза дар ҳоле рух медиҳад, ки Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ҳеҷ иқдоме ҳатто дар ҳадди маҳкум кардан низ барои таваққуфи ин ҷанг анҷом надодааст".
Раисҷумҳур изофа кард, ки "бо вуҷуди анҷоми тааҳҳудот аз сӯи Эрон ва мухолифати Русия ва Чин бо иҷрои снеп-бек, иҷрои он ва бозгашти таҳримҳо амали ғайриахлоқӣ ва ғайриқонунӣ аст".
Доктор Пезешкиён изҳори умедворӣ кард, ки Дабири кулл аз зарфияти худ барои ҷилавгирӣ аз ин иқдом истифода кунад.
Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид низ дар ин мулоқот бо ишора ба талошҳои худ ва Созмони Милали Муттаҳид дар маҳкум кардани Исроил барои мутаваққиф кардани ин ҷанг, тасриҳ кард: "Созмони Милали Муттаҳид чанд сад нафар аз кормандони худ ро дар ин муддат дар ин ҷанг аз даст додааст".
Гутерреш изҳори умедворӣ кард, ки дар рӯзҳои поёнии монда ба иҷрои механизми мошинӣ (trigger mechanism) барои ин мавзӯъ роҳи ҳалли дипломатӣ пайдо шавад ва шоҳиди бозгашти таҳримҳо набошем.
