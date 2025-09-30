Иттиҳоди Аврупо дубора таҳримҳо алайҳи Эронро барқарор кард

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абна – Иттиҳоди Аврупо имрӯз душанбе эълом кард, ки маҷмӯае аз таҳримҳо алайҳи Эронро, ки ба фаъолиятҳои ҳастаии ин кишвар марбут аст, дубора иҷро мекунад. Ин тасмим як рӯз пас аз бозгашти таҳримҳои Созмони Милал алайҳи Теҳрон гирифта шуд.
Таҳримҳои аврупоӣ мамнӯъияти содироти аслиҳа, таҷҳизоти марбут ба ғанисозии уран ва мушакҳои баллистикӣ-ро дар бар мегирад. Ҳамчунин маҳдудиятҳое чун манъи сафар, мунҷамид кардани дороиҳои афрод ва ниҳодҳои эронӣ ва таҳримҳои молӣ ва тиҷорӣ алайҳи нафт, газ ва маҳсулоти петрошимӣи Эрон вазъ шудааст.
Дар ҳамин чорчуб, дороиҳои Бонки марказии Эрон ва чанд бонки бузурги дигари Эрон дар Иттиҳоди Аврупо дубора мунҷамид шуд ва парвозҳои боркашии Эрон аз вуруд ба фурудгоҳҳои Иттиҳоди Аврупо мамнӯъ шуданд.
Ин иқдом пас аз он сурат гирифт, ки Фаронса, Бритониё ва Олмон (Тройкаи Аврупоӣ) аз механизми мошин (триггер) дар тавофуқи ҳастаии соли 2015 истифода карданд; механизми, ки имкони бозгашти худкори таҳримҳои Созмони Милалро фароҳам меорад. Талоши муштараки Русия ва Чин барои ҷилавгирӣ аз ин раванд дар Шӯрои Амният бенатиҷа монд.
Баёнияи сеҷониба
Фаронса, Олмон ва Бритониё дар баёнияи муштарак эълом карданд, ки ҳадафи аслии онҳо ҷилавгирӣ аз дастрасии Эрон ба силоҳи ҳастаӣ аст. Ин кишварҳо Эронро ба нақзи такрории тааҳҳудоташ муттаҳам карда ва гуфтанд, ки чорае ҷуз фаъолсозии механизми мошин (триггер) надоштанд.
Бо ин ҳол, онҳо таъкид карданд, ки ҳамчунон пойбанди дипломасия буда ва хоҳони азсаргирии музокирот ҳастанд. Дар баёния ҳамчунин аз Эрон хоста шуда, ки аз иқдомоти танишзо худдорӣ кунад ва ба тааҳҳудоти байналмилалӣ пойбанд бимонад.
Вокуниши Эрон
Дар муқобил, Аббос Ароқчӣ, вазири хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, ин тасмимро ғайриқонунӣ хонд ва дар номае ба ҳамтоёни худ дар чанд кишвари ҷаҳон, хостори радди чунин иқдомоте шуд. Ӯ зимни таъкид бар омодагии Теҳрон барои гуфтугӯ, эълом кард, ки Эрон дар баробари ҳар гуна нақзи ҳуқуқ ва манофеи машрӯъи худ қотеъона хоҳад истод.
Масъуд Пезешкиён, раиси ҷумҳурии Ҷумҳурии Исломии Эрон низ, бозгашти таҳримҳои Созмони Милалро маҳкум кард ва гуфт, ки Теҳрон омодаи мувоҷеҳа бо ҳар сенориюе аст ва вориди музокироте, ки ба бӯҳронҳои тоза мунҷар шавад, нахоҳад шуд.
