Бритониё Вазоратҳои нафту нерӯи Эронро таҳрим кард / Таҳримҳои тозаи Лондон алайҳи 71 фард ва ниҳоди эронӣ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) ـ Абна ـ Вазорати хазинадории Бритониё эълом кард, ки маҷмӯаи тозае аз таҳримҳо алайҳи Эронро иҷро кардааст. Ин таҳримҳо 9 фард ва 62 ниҳоди эронӣ аз ҷумла Вазоратҳои нафт ва нерӯ-ро дар бар мегирад.
Дар баёнияи Вазорати хазинадории Бритониё омадааст, ки 71 номи тоза ба феҳристи таҳримҳои марбут ба барномаи ҳастаии Эрон изофа шудаанд ва дороиҳои онҳо мунҷамид мешавад. Ин афрод ва ниҳодҳо муттаҳам ба мушорикат дар густариш ё тавсеаи аслиҳаи ҳастаӣ дар Эрон ё фаъолиятҳое, аз ҷумла тавсеаи сомондиҳии партоби аслиҳаи ҳастаӣ, ҳастанд, ки метавонад ба чунин аҳдофе мунҷар шавад.
Дар миёни афроди таҳримшуда номҳое чун Ризо Оқозода, раиси пешини Созмони энержии атомии Эрон (1997–2009), Маҷид Номҷу, узви Шӯрои олии амнияти миллӣ ва вазири пешини нерӯ, ва Алӣ Акбар Солеҳӣ, раиси собиқи Созмони энержии атомии Эрон, ба чашм мехӯрад.
Ҳамзамон, Иттиҳоди Аврупо низ эълом кард, ки таҳримҳои густардаеро алайҳи Эрон дубора иҷро кардааст. Ин таҳримҳо пас аз бозгашти таҳримҳои Созмони Милали Муттаҳид алайҳи Теҳрон сурат гирифт; иқдоме, ки дар пайи фаъол шудани созукори мошин ё аснап-бэк тавассути се кишвари аврупоӣ (Фаронса, Олмон ва Бритониё) анҷом шуд.
Иттиҳоди Аврупо илова бар таҳримҳои Созмони Милал, иқдомоти молии сахтгиронае, аз ҷумла мунҷамид кардани дороиҳои Бонки марказии Эрон ва мамнӯъияти ҳамкорӣ дар ҳавзаи фаъолиятҳои ҳастаӣ ва мушакҳои баллистикӣ-ро иҷро кардааст.
