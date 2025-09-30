Туркия аз бозгашти беш аз ним миллион сурӣ пас аз суқути ҳукумати Башшор Асад хабар дод

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) ـ Абна ـ Алӣ Йерлиқоё, вазири умури дохилии Туркия, эълом кард, ки аз замони суқути ҳукумати Башшор Асад дар 8 декабри соли гузашта, 509 ҳазору 387 паноҳҷӯи сурӣ аз Туркия ба кишварашон бозгаштаанд.
Вазири умури дохилии Туркия дар паёме дар платформи «Ин Сусиал» навишт: Туркия ҳамон тавре ки дар гузашта дар канори бародарони сурии худ истод, имрӯз низ дар масири бозгашти довталабонаи онон ҳамроҳашон аст.
Ба гуфтаи ӯ, маҷмӯи суриёни, ки аз соли 2016 то кунун аз Туркия ба кишвари худ бозгаштаанд, ба 1 миллиону 249 ҳазору 390 нафар расидааст.
Йерлиқоё афзуд: Кишвари мо ба риёсати Раҷаб Тайиб Эрдуғон, мудирияти муваффақе дар ҳавзаи муҳоҷират дошта ва бо такя бар таҷрибаи таърихӣ, рӯйкарди инсонӣ ва дидгоҳи ақлонии худ, алгуи ҷаҳонӣ ироа кардааст.
Вазири умури дохилии Туркия ин паёмро ҳамроҳ бо видеое мунташир кард, ки саҳнаҳое аз бозгашти суриҳо ба кишварашонро нишон медод.
Your Comment