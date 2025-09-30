Исроил аз Қатар узрхоҳӣ кард / Нетаняҳу таҷовузро «нақзи ғайриқасдӣ» номид!

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) ـ Абна ـ Давлати Исроил ба сурати расмӣ ва телефонӣ аз давлати Қатар ба хотири ҳамлаи мушакӣ ба яке аз маҳаллаҳои маскунии Доҳа узрхоҳӣ кард. Бино ба гузориши расонаҳои арабӣ, нахуствазири Исроил, Бинямин Нетаняҳу, зимни баёни ин узрхоҳӣ, тааҳҳуд дод, ки чунин иқдоме дар оянда такрор нахоҳад шуд.
Бар асоси гузоришҳо, ҳамлаи мушакии исроилӣ ба минтақае маскунӣ дар Доҳа рух дод, ки хисороте ба сокинони он ворид кард. Бо пайгирии давлати Қатар, Исроил пазируфт, ки ин ҳамла «ғайриқасдӣ» будааст ва изҳор дошт, ки ҳадафи хоссеро мадди назар надоштаанд.
Дафтари нахуствазирии Исроил дар тамос бо мақомоти қатарӣ ин мавзӯъро тасҳеҳ карда ва дар айни ҳол таъкид намудааст, ки «масоили амниятӣ ва иттилоотӣ» мумкин аст мунҷар ба хато шавад, аммо дар дастури кор қарор хоҳад гирифт то аз такрори он дар оянда ҷилавгирӣ шавад.
Вокунишҳо ва паёмадҳо
Ин узрхоҳӣ дар шароите сурат гирифт, ки муносиботи минтақаӣ тайи моҳҳои ахир бо танишҳо ва даргириҳои мутааддид ҳамроҳ будааст.
Қатар, ба унвони яке аз кишварҳои таъсиргузор дар сиёсати Ховари Миёна ва миёнҷӣ дар бархе парвандаҳо, пеш аз ин низ нақши ҳассосе дар таомулоти режими саҳюнистӣ ва дигар кишварҳои минтақа ифо кардааст.
Бархе таҳлилгарон муътақиданд, ки ин иқдоми Исроил талоше аст барои коҳиши фишори дипломатӣ ва контроли танишҳои эҳтимолӣ, ки метавонад доираи он ба дигар кишварҳои минтақа сироят кунад.
Дар муқобил, гурӯҳҳо ва ҷараёнҳои муқовимат, ин узрхоҳиро нишонаи заъф ва фишори минтақаӣ дониста ва ҳушдор додаанд, ки ин амал, талоше барои мунҳарифи кардани афкори умумӣ аст.
Your Comment