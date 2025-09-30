  1. Home
Паёми таслияти Роҳбари муаззами инқилоб ба Оятуллоҳ Систонӣ дар робита ба даргузашти ҳамсари мукаррамашон

30 Сентябр 2025 - 22:34
News ID: 1733443
Source: ABNA
Дар пайи даргузашти ҳамсари мукаррами Оятуллоҳулъузмӣ Сайид Алӣ Систонӣ, Роҳбари муаззами Инқилоб Ҳазрати Оятуллоҳулъузмӣ Хоманаӣ дар паёми таслияте ба ин марҷаи бузург таслият гуфтанд.

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт (а) – Абна – Дар пайи даргузашти ҳамсари мукаррами Оятуллоҳулъузмӣ Сайид Алӣ Систонӣ, Роҳбари муаззами Инқилоб Ҳазрати Оятуллоҳулъузмӣ Хоманаӣ дар паёми таслияте ба ин марҷаи бузург таслият гуфтанд.

Матни паёми Роҳбари Инқилоби исломӣ ин аст:

Ба номи Худованди бахшандаи меҳрубон

Ҳазрати Оятуллоҳ ҷаноби Ҳоҷ Сайид Алӣ Систонӣ, дамат баракотуҳу

Даргузашти ҳамсари мукаррами он ҷанобро таслият арз мекунам ва аз Худованд барои эшон раҳмат ва мағфирати илоҳӣ мехоҳам.

Сайид Алӣ Хоманаӣ | 7 меҳри 1404

