Даъвои масхарабонаи Трамп: Имкони пайвастани Эрон ба Паймони Иброҳим!

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) ـ Абна ـ Трамп, раисиҷумҳури Амрико, дар даъвои масхарабонае дар нишасти матбуотии муштарак бо Нетаняҳу, пайвастани Эрон ба Паймони Иброҳим-ро имконпазир донист!
Ӯ рӯзи душанбе, 29 сентябр (7 меҳр) зимни баёни ин матлаб гуфт: «Чи медонем, шояд ҳатто Эрон ҳам битавонад вориди ин тавофуқ шавад… Воқеан ба ин эътиқод дорам. Аммо онҳо метавонанд яке аз аъзо бошанд.»
«Паймони Иброҳим» номи тавофуқи ба истилоҳ сулҳе аст, ки Трамп дар давраи аввали раёсатҷумҳурии худ миёни Исроил ва чанд кишвари мусалмон барқарор кард, ки тайи он, Исроил равобити дипломатикии худро бо чаҳор кишвари арабӣ оддисозӣ кард.
Трамп дар ин нишасти хабарӣ иддао кард, ки Бинямин Нетаняҳу бо тарҳи сулҳи Амрико барои Ғазза, ки ҳадафи он поён додан ба ҷанги наздик ба дусола дар ин минтақа аст, мувофиқат кардааст. Ин тарҳ шомили оташбас, озодии асирони исроилӣ дар дасти Ҳамос дар баробари зиндониёни фаластинӣ, хуруҷи марҳилавии нерӯҳои исроилӣ аз Ғазза, халъи силоҳи Ҳамос ва ташкили давлати интиқолӣ ба раҳбарии як ниҳоди байналмилалӣ мешавад.
