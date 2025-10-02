Пентагон бо коҳиши нерӯҳояш дар Ироқ ба Сурия тамаркуз мекунад

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абно ـ як мақоми аршади амниятӣ дар Вазорати дифои Амрико рӯзи чаҳоршанбе эълом кард, ки Иёлоти Муттаҳида, тибқи тавофуқи соли гузашта бо давлати Ироқ, масъулияти таъмини амнияти ин кишварро ба таври комил ба давлати Бағдод вогузор кардааст.
Ин мақом, ки номаш фош нашудааст, дар гуфтугӯ бо рӯзномаи амрикоии "За Ҳил" изҳор дошт: "Нерӯҳои амрикоӣ интиқоли масъулияти муқобила бо таҳдидоти амниятӣ аз нерӯҳои худ ба нерӯҳои расмии Ироқро оғоз кардаанд."
Вай афзуд, ки ин маъмуриятҳо ба нерӯҳои ироқӣ супурда мешавад, ки тайи беш аз як даҳа таҳти омӯзиши низомии Амрико қарор доштаанд.
Ба гузориши ин рӯзнома, тамаркузи низомии Амрико аз таъмини амнияти Ироқ ба тақвияти ҳузур дар Сурия барои муқобила бо таҳдидоти террористӣ мунтақил шудааст. Ҳамчунин бахше аз нерӯҳое, ки аз Ироқ ба Арбил мунтақил шудаанд, қарор аст дар оянда ба хоки Сурия эъзом шаванд.
Шоёни зикр аст, ки Вазорати дифои Амрико субҳи имрӯз ва соатҳо пеш аз оғози таътили давлати федерол, дар баёнияе аз тасмими худ барои коҳиши ҳузури низомӣ дар Ироқ хабар дод ва ин иқдомро бахше аз як "марҳалаи интиқолӣ" тавсиф кард.
