Ҳукумати Испания: Суди ширкатҳо набояд бо хуни фаластиниҳо оғушта бошад (бо забони тоҷикӣ)

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абно ـ Ҳукумати Испания эълом кард, ки қасд дорад таҳқиқотеро дар бораи ширкатҳое оғоз кунад, ки дар ин кишвар ба таблиғ ё фурӯши колоҳо ва хадамоте бо маншаи исроилӣ мепардозанд.
Ин тасмим дар пайи тасвиби як фармони давлатӣ дар ҳафтаи гузашта иттихоз шудааст. Вазорати умури масрафкунандагони Испания дар баёнияе эълом кард, ки ин фармон бахше аз маҷмӯаи иқдомоти густурдае аст, ки шомили мамнӯъияти ирсоли силоҳ ба Исроил низ мешавад. Ин иқдомот бо ҳадафи таваққуфи он чи Педро Санчес, нахуствазири Испания онро "наслкушӣ дар Ғазза" хондааст, тарроҳӣ шудааст.
Пабло Бустиндӯй, вазири умури масрафкунандагони Испания, пеш аз ин гуфта буд, ки дафтари ӯ аз "тамоми манобеи лозим" истифода хоҳад кард то итминон ҳосил шавад ҳеҷ ширкате дар Испания аз ишғолгарии Исроил суд намебарад.
Дар миёни ин иқдомот, Идораи кулли умури масрафкунандагон маъмур шуда то бо ширкатҳое, ки аз фаъолиятҳои тиҷорӣ дар арозӣи ишғолӣ баҳрабардорӣ мекунанд, таҳқиқ кунад. Ин иқдом мутобиқ бо тавсияи Франческа Албонизӣ, гузоришгари вижаи Созмони Милал сурат гирифта, ки дар гузориши моҳи июли соли 2025 худ бо унвони "Ҳисобҳои суд ва зиёни оғушта ба хуни миллати Фаластин" ба ин мавзӯъ пардохта буд.
Бустиндӯй таъкид кард: "Мо тазмин хоҳем кард, ки ҳисобҳои молии ҳеҷ ширкате дар Испания бо хуни мардуми Фаластин олуда набошад" ва афзуд, ки ширкатҳо бояд аз ҳар гуна фаъолияти муртабит бо ишғолгарии Исроил, чи мустақим ва чи ғайримустақим, даст бикашанд.
Созмони Милали Муттаҳид низ ҷумъаи гузашта рӯзмандии ҷадиде аз пойгоҳи додаи ширкатҳое, ки дар шаҳракҳои исроилӣ дар Каронаи Бохтарии ишғолӣ фаъолият доранд мунташир кард. Дар ин феҳрист, 158 ширкат аз 11 кишвар дарҷ шудаанд, ки фаъолиятҳояшон нигарониҳое дар бораи ҳуқуқи башар эҷод кардааст.
Аз миёни ин ширкатҳо, 138 ширкати исроилӣ ва 20 ширкати хориҷӣ ҳастанд. Испания бо чор ширкати фаъол дар ҳавзаи зерсохт, пас аз Иёлоти Муттаҳида бо шаш ширкат, дувумин кишвари ғайри исроилӣи ҳозир дар ин феҳрист маҳсуб мешавад.
Испания яке аз мунтақидони сарсахти ҳамлаҳои режими Исроил ба навори Ғазза дар Аврупо ба шумор меравад; ҳамлаҳое, ки то кунун беш аз 66 ҳазор шаҳид барҷой гузоштааст.
