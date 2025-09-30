Афзоиши хароҷоти низомӣ касри буҷаи Исроилро ба рекорди тоза расонд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) ـ Абна ـ Исроил бо бӯҳрони иқтисодии рӯзафзуне рӯбарӯст, бӯҳроне, ки ҷанги дусола алайҳи Ғазза онро ташдид кардааст.
Бар асоси гузориши Ройтерз, парлумони Исроил (Кнессет) ба таври ниҳоӣ бо афзоиши сақфи касри буҷаи соли 2025 ба 5,2 дарсади тавлиди нохолиси дохилӣ мувофиқат кард; рақаме, ки аз 4,9 дарсади қаблӣ фаротар рафтааст.
Ин тасмим ношӣ аз ниёз ба таъмини 31 миллиард шекел (ҳудуди 9,35 миллиард доллар) хароҷоти изофии низомии режими саҳюнистӣ аст, ки 29 миллиард шекели он мустақиман ба бахши амниятии ин режим ихтисос меёбад.
Тибқи гузориши рӯзномаи «Калкалист», ин афзоиши хароҷот давлати Исроилро водор ба коҳиши 3,35 дарсадии буҷаи вазоратхонаҳо аз соли оянда хоҳад кард. Ҳамчунин ҳудуди 481 миллион шекел (145 миллион доллар) аз эътибороти мадориси динӣ коста мешавад.
Дар ҳоле ки аҳзоби эътилофии Исроил дар ин замина ихтилоф доштанд, 55 намоянда ба афзоиши сақфи касри райъи мусбат доданд ва 50 нафар мухолифат карданд. Ҳизби «Йеҳудут Ҳатораҳ» мухолифати худро эълом кард, аммо ҳизби «Шос» дар ҳимоят аз тарҳ гуфт, ин маболиғ барои ниёзҳои ҳаётӣ монанди хариди муҳиммот ва пардохти ҳуқуқи нерӯҳои захира, харҷ хоҳад шуд.
Аз сӯи дигар, Бонки марказии Исроил барои чордаҳумин нишасти мутаволӣ меъёри фоизи асосиро рӯи 4,5 дарсад собит нигоҳ дошт ва эълом кард, ки бо вуҷуди коҳиши таваррум ба 2,9 дарсад дар август (аз 3,1 дарсад дар июл), шитобе барои тағйири сиёсати пулӣ надорад. Иқтисоди Исроил дар семоҳаи дувуми 2025 бо афти 4 дарсадӣ мувоҷеҳ шуд ва нишонаҳои рукуд ҳамчунон машҳуд аст.
Ҳамзамон бетакаллуфӣ дар бораи буҷаи соли 2026 режими саҳюнистӣ ва таҳдиди аҳзоби рости ифротӣ ба хуруҷ аз эътилоф, чашмандози сиёсии ин режимро мубҳамтар кардааст. Таҳлилгарон муътақиданд идомаи ин вазъият метавонад ба интихоботи зудоҳанг дар июни 2026 мунҷар шавад.
